Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Мегаполисы по всему миру живут в самых разных климатических условиях. На инфографике крупные города мира распределили по четырем климатическим группам в зависимости от температуры и осадков.

Инфографика: климат в крупнейших городах мира / © Voronoiapp

Авторы инфографики включили в диаграмму 74 крупных города мира. Используя данные Climate-Data.org, они определили их среднюю годовую температуру и количество осадков.

Авторы разделили диаграмму на четыре части: сухие и жаркие, влажные и жаркие, сухие и холодные, а также влажные и холодные. Вертикальная ось отвечает за среднюю температуру, горизонтальная — за количество осадков.

Меньше всего крупных городов попало в зону «влажные и холодные». Самым холодным городом в этом квадранте оказался Рейкьявик (Исландия).

Среди «сухих и холодных» самая низкая средняя температура — в Москве. Именно в этот квадрант попало большинство городов Европы.

Города США в основном расположились в сухой половине, в обоих квадрантах — холодном и жарком. Самый жаркий город в сухой половине — Хартум, расположенный в Судане. Средняя годовая температура города составляет примерно 30°C.