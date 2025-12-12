Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния

Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.

Исследователи обнаружили уникальную фреску во время раскопок некрополя Хисардере в районе города Изник, который в то время назывался Никея, сообщает портал Arkeolojik Haber. Группу раскопок возглавлял директор музея Изника Толга Копарал. По мнению экспертов, эта находка крайне важна как для турецкой, так и для мировой археологии.

Найденная фреска находится на северной стене подземной камерной гробницы. Южная стена сооружения сильно повреждена, но другие стены и потолок сохранились практически в идеальном состоянии.

Внутри гробницы расположилось погребальное ложе, на которое укладывали покойных. Ложе, выполненное из квадратных терракотовых плит, находится рядом с той самой уникальной фреской. На ней изображен Иисус в юношеском облике, несущий овцу на плечах. Этот образ встречался на территории современной Италии в первые века христианства, но крайне редок для Малой Азии.

Раннехристианская фреска, обнаруженная во время раскопок некрополя Хисардере / © Arkeoloji Haber

Некрополь Хисардере, расположенный недалеко от древних укреплений Никеи, — одно из крупнейших захоронений региона. Его использовали в период между II и V веками нашей эры. В этом районе сохранились захоронения разных типов. Там хоронили не только представителей знатных семьй, но и людей с меньшими доходами.

Хотя археологи не нашли внутри гробницы каких-либо подтверждений датировки, они предположили, что могила относится к III веку нашей эры. По словам ученых, структурные особенности захоронения аналогичны другим примерам того же периода. Также они отметили, что это первое захоронение в некрополе Хисардере, где исследователи обнаружили изображение Иисуса.

В III веке нашей эры Никея была частью провинции Вифиния и Понт в составе Римской империи. Население провинции было смешанным — там проживали греки, римляне и коренные анатолийские группы. В регионе продолжали доминировать греческие культурные традиции, сочетаясь с римской политической системой.

