Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния
Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.
Исследователи обнаружили уникальную фреску во время раскопок некрополя Хисардере в районе города Изник, который в то время назывался Никея, сообщает портал Arkeolojik Haber. Группу раскопок возглавлял директор музея Изника Толга Копарал. По мнению экспертов, эта находка крайне важна как для турецкой, так и для мировой археологии.
Найденная фреска находится на северной стене подземной камерной гробницы. Южная стена сооружения сильно повреждена, но другие стены и потолок сохранились практически в идеальном состоянии.
Внутри гробницы расположилось погребальное ложе, на которое укладывали покойных. Ложе, выполненное из квадратных терракотовых плит, находится рядом с той самой уникальной фреской. На ней изображен Иисус в юношеском облике, несущий овцу на плечах. Этот образ встречался на территории современной Италии в первые века христианства, но крайне редок для Малой Азии.
Некрополь Хисардере, расположенный недалеко от древних укреплений Никеи, — одно из крупнейших захоронений региона. Его использовали в период между II и V веками нашей эры. В этом районе сохранились захоронения разных типов. Там хоронили не только представителей знатных семьй, но и людей с меньшими доходами.
Хотя археологи не нашли внутри гробницы каких-либо подтверждений датировки, они предположили, что могила относится к III веку нашей эры. По словам ученых, структурные особенности захоронения аналогичны другим примерам того же периода. Также они отметили, что это первое захоронение в некрополе Хисардере, где исследователи обнаружили изображение Иисуса.
В III веке нашей эры Никея была частью провинции Вифиния и Понт в составе Римской империи. Население провинции было смешанным — там проживали греки, римляне и коренные анатолийские группы. В регионе продолжали доминировать греческие культурные традиции, сочетаясь с римской политической системой.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Декабря, 2014
10 лучших гаджетов 2014 года
27 Декабря, 2018
Что произойдет при путешествии со скоростью света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии