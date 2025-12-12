  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
12 декабря, 17:06
Редакция Naked Science
44

Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния

❋ 4.1

Турецкие археологи обнаружили раннехристианскую фреску с изображением «Доброго Пастыря Иисуса». Этот мотив крайне редко встречается в Анатолии. Возможно, найденная фреска — единственная работа такого типа во всем регионе.

Археология
# гробница
# история
# ранние христиане
# Римская империя
# Турция
# фрески
Раннехристианская фреска, обнаруженная во время раскопок некрополя Хисардере / © Arkeoloji Haber

Исследователи обнаружили уникальную фреску во время раскопок некрополя Хисардере в районе города Изник, который в то время назывался Никея, сообщает портал Arkeolojik Haber. Группу раскопок возглавлял директор музея Изника Толга Копарал. По мнению экспертов, эта находка крайне важна как для турецкой, так и для мировой археологии.

Найденная фреска находится на северной стене подземной камерной гробницы. Южная стена сооружения сильно повреждена, но другие стены и потолок сохранились практически в идеальном состоянии.

Внутри гробницы расположилось погребальное ложе, на которое укладывали покойных. Ложе, выполненное из квадратных терракотовых плит, находится рядом с той самой уникальной фреской. На ней изображен Иисус в юношеском облике, несущий овцу на плечах. Этот образ встречался на территории современной Италии в первые века христианства, но крайне редок для Малой Азии.

Раннехристианская фреска, обнаруженная во время раскопок некрополя Хисардере / © Arkeoloji Haber

Некрополь Хисардере, расположенный недалеко от древних укреплений Никеи, — одно из крупнейших захоронений региона. Его использовали в период между II и V веками нашей эры. В этом районе сохранились захоронения разных типов. Там хоронили не только представителей знатных семьй, но и людей с меньшими доходами.

Хотя археологи не нашли внутри гробницы каких-либо подтверждений датировки, они предположили, что могила относится к III веку нашей эры. По словам ученых, структурные особенности захоронения аналогичны другим примерам того же периода. Также они отметили, что это первое захоронение в некрополе Хисардере, где исследователи обнаружили изображение Иисуса.

В III веке нашей эры Никея была частью провинции Вифиния и Понт в составе Римской империи. Население провинции было смешанным — там проживали греки, римляне и коренные анатолийские группы. В регионе продолжали доминировать греческие культурные традиции, сочетаясь с римской политической системой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# гробница
# история
# ранние христиане
# Римская империя
# Турция
# фрески
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
1100
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект. Введение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Дек
800
Истоки декабризма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Дек
1100
Капитолийская волчица: статуя, миф, история
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Пять сценариев космического апокалипсиса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Дек
1500
Главные развилки нашей эволюции
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 декабря, 10:00
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру

Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.

Unitsky String Technologies Inc.
# струнный транспорт
# технологии
# транспорт
# транспортная инфраструктура
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
12 декабря, 10:30
Редакция Naked Science

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Во Франции достраивают международный термоядерный реактор ИТЭР, в проекте которого Россия выступила и инициатором, и поставщиком ключевых компонентов: например, таких, как сверхпроводники, позволяющие магнитам токамака удерживать плазму при температуре до полутора сотен миллионов градусов. Но одновременно с этим проектом в нашей стране работают над национальным проектом токамака с реакторными технологиями (ТРТ), строительство которого начинается во второй половине 2020-х годов. Что будет отличать его от ИТЭР и других реакторов-предшественников — в инфографике Naked Science.

Технологии
# инфографика
# ИТЭР
# термоядерный реактор
Выбор редакции
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи обнаружили уникальную для Малой Азии раннехристианскую фреску времен греческого культурного влияния

    12 декабря, 17:06

  2. Ученые нашли генетические признаки адаптации белых медведей к жизни безо льда

    12 декабря, 16:45

  3. Недосып занял второе место после курения в рейтинге факторов, сокращающих жизнь

    12 декабря, 16:32

  4. Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

    12 декабря, 13:48
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Alex M
9 минут назад
Mikhail, они ничего не указывают и не анализируют. Это просто перепечатки американского Visual Capitalist, неужели не видно?!

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету

Питон Удав
11 минут назад
" обнаруженные генетические изменения демонстрируют потенциальную способность к адаптации" - 🤣, а что, раньше не таа было? У любого вида на нашей

Ученые нашли генетические признаки адаптации белых медведей к жизни безо льда

Alex M
15 минут назад
Неадекваты даже просто репоснуть чужие и без того зачастую сомнительные по достоверности графики уже не состоянии, добавят отсебятины... Какие

Инфографика: климат в крупнейших городах мира

Mich Rozhdestvensky
15 минут назад
Спасибо комментаторам, за инфу, что в России это уже есть. А то некий комплекс вырабатывается перед китайскими нововведениями. Ну, и позор автору,

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Питон Удав
15 минут назад
И? Больше спать? А смысл? Если дольше спать, то больше проживёшь, но при этом в течении дня меньше успеешь. Если меньше спать, то больше можно успеть

Недосып занял второе место после курения в рейтинге факторов, сокращающих жизнь

Дмитрий Глебов
1 час назад
Павел, обещать, не значит жениться. Если вспомнить всё что говорили с 2000г. То уже и лунная база была бы и ядерные буксиры на орбите плутона.

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Эдвард Фёрлонг
2 часа назад
Александр, самого покоробило, но написано "в 2020-х годах" - это по 2029 включительно.

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Павел Турчанников
2 часа назад
Роман, как же нет инфраструктуры , если Рогозин ещё в 2019 году говорил : Возможность запуска грузовых космических кораблей "Прогресс" с космодрома

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Александр Французов
3 часа назад
ничего не понимаю, как это: планируется в 2020 году?

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Mikhail Khramov
3 часа назад
Эта инфографика бессмысленна. В каких странах больше всего людей имеет доступ к интернету, в каких меньше всего, в каких большего всего едят мяса, в

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету

Владимир Рубцов
3 часа назад
Помохой работал, лет 6 назад, виртуальной автосцепкой, время от времени гоняли.

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Александр Французов
3 часа назад
не читал, но осуждаю) пермяки конечно во всех вопросах шарят))

От зеленого до пуэра: какой чай выбрать без вреда для здоровья

Sofla But
4 часа назад
Молодец так держать тем быстрее тем лучше. После установки на атомную электростанцию через 3-6месяцов будет оранжевый гриб над землёй вот

В России ускорят создание материалов для атомных реакторов с 10 лет до трех месяцев

Аркадий Жижин
4 часа назад
Пишете статью - так распишите подробнее, по какой методике вёлся подсчёт, что именно подразумевается под доступом в интернет - личный, семейный,

Рейтинг: страны с наибольшим количеством людей, не имеющих доступа к интернету

Дон Хуан Ай карамба
5 часов назад
не только лишь все могут не могут

От зеленого до пуэра: какой чай выбрать без вреда для здоровья

Григорий Самолов
5 часов назад
Евгений, это точно.. МФТИ - тоже КАл..как и Калтех-брат

Физики переписали правила для сингулярностей пространства-времени

Роман Желтов
5 часов назад
Роман, это вы мягко говоря не компетентны , грузовые Прогрессы запускаются только с Байконура , с Восточного нет инфраструктуры для грузовиков (

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило запуски грузовых миссий Dragon

Григорий Самолов
6 часов назад
мусор это, Виталик.. вы все не способны, например, о демографии скаЗать ни Одного умного слова... МД АФС! Хранитель Кода Окуджавы.

Контроль над демонами: почему Маск и Возняк требуют остановить развитие ChatGPT

Григорий Самолов
6 часов назад
Александр, опять вижу мусссор.. ну почему ни 1 умной мысли??? МД АФС.

Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?

Сергей Механик
6 часов назад
Кто знает, может в будущем удастся заставить управлять возможностями нейтрино для блага человека? Хотя уверен, что в случае открытия возможности

Физики впервые поймали нейтрино за изменением углерода

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно