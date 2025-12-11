Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Инфографика: какую часть ВВП страны ЕС тратят на соцнужды
Социальные расходы — одна из основных статей расходов европейских государств. На инфографике наглядно показано, какую часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны Евросоюза тратят на социальное обеспечение населения и социальные выплаты.
Власти стран Евросоюза делят расходы на мероприятия по социальной защите на четыре основные категории. Первая категория касается расходов на социальные пособия; вторая — административных издержек, покрываемых программой; третья и четвертая категории — траты на другие программы и прочие расходы.
Самая большая статья расходов — пенсии по старости (2 044 миллиарда евро). В категорию социальных выплат Евростат также включает выплаты по болезни и инвалидности, помощь семьям умерших, пособия по безработице, субсидии на жилье и траты на другие программы.
По данным Евростата, больше всего в процентном отношении от ВВП на социальные выплаты тратила Финляндия — 32,5% от ВВП. Также в топ-3 вошли Франция (31,9%) и Австрия (31,8%).
Самые низкие траты оказались у Ирландии — 12,4% от ВВП. Также внизу рейтинга находятся Мальта (13,4%) и Венгрия (16,6%).
В среднем страны Евросоюза в 2024 году увеличили расходы на 6,9% по сравнению с 2023 годом. Они достигли 4,9 триллионов евро. Это 27,3% от ВВП Евросоюза.
