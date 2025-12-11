  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 декабря, 21:30
Рейтинг: +125
Посты: 370

Инфографика: какую часть ВВП страны ЕС тратят на соцнужды

Социальные расходы — одна из основных статей расходов европейских государств. На инфографике наглядно показано, какую часть валового внутреннего продукта (ВВП) страны Евросоюза тратят на социальное обеспечение населения и социальные выплаты.

Сообщество
# ВВП
# Европа
# Евросоюз
# Инфографики
# карты
# экономика
Какую часть ВВП страны ЕС тратят на социалку / © Maps Interlude
Какую часть ВВП страны ЕС тратят на социалку / © Maps Interlude

Власти стран Евросоюза делят расходы на мероприятия по социальной защите на четыре основные категории. Первая категория касается расходов на социальные пособия; вторая — административных издержек, покрываемых программой; третья и четвертая категории — траты на другие программы и прочие расходы.

Самая большая статья расходов — пенсии по старости (2 044 миллиарда евро). В категорию социальных выплат Евростат также включает выплаты по болезни и инвалидности, помощь семьям умерших, пособия по безработице, субсидии на жилье и траты на другие программы.

По данным Евростата, больше всего в процентном отношении от ВВП на социальные выплаты тратила Финляндия — 32,5% от ВВП. Также в топ-3 вошли Франция (31,9%) и Австрия (31,8%).

Самые низкие траты оказались у Ирландии — 12,4% от ВВП. Также внизу рейтинга находятся Мальта (13,4%) и Венгрия (16,6%).  

В среднем страны Евросоюза в 2024 году увеличили расходы на 6,9% по сравнению с 2023 годом. Они достигли 4,9 триллионов евро. Это 27,3% от ВВП Евросоюза.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
1100
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект. Введение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
13 Дек
800
Истоки декабризма
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Дек
1100
Капитолийская волчица: статуя, миф, история
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Пять сценариев космического апокалипсиса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Дек
1500
Главные развилки нашей эволюции
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
10 декабря, 17:17
ФизТех

Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

Коллектив исследователей из МФТИ и Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) разработал математическую модель, описывающую, как системы искусственного интеллекта влияют на собственное будущее, обучаясь на данных, которые сами же и породили. Ученые создали теоретический каркас, объясняющий природу «цифровых эхо-камер» и механизм, из-за которого умные алгоритмы со временем могут терять адекватность или усиливать социальные предрассудки.

ФизТех
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# самообучение
# технологии
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пандемия привела к массовой гибели морских ежей от Кариб до Канар

    11 декабря, 17:54

  2. Хаос в начале истории Солнечной системы объяснили влиянием неизвестного объекта

    11 декабря, 15:42

  3. Физики впервые поймали нейтрино за изменением углерода

    11 декабря, 13:40

  4. В Британии обнаружили древнейшие свидетельства разжигания огня

    11 декабря, 11:35
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

JeemanSiber
30 минут назад
Селин, это смотря какой народ. У того народа, который распоряжается недрами и остальными ресурсами, жизнь улучшается.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Иван Петров
42 минуты назад
Не жили хорошо, и нечего начинать.

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Dmitriy
1 час назад
Дмитрий, я жил и реально было лучше. И медицина лучше работала, сейчас на госуслуги перевели и там просто цирк происходит. Еда стала хуже, много

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Юрий Анатольевич
2 часа назад
Гена, дети не могут находиться одни на плоту.

Японская игра на логику

Иван Колупаев
3 часа назад
Dmitriy, ну так озвучивание иной точки зрения прямая дорога в иноагенты.

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

Alight Motion
3 часа назад
This “last selfies on Earth” concept is both fascinating and unsettling—AI-generated imagery really shows how powerful neural networks have become in shaping futuristic narratives. It also reminds me how quickly visual-editing tools and creative tech are

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Очир Гомбоев
3 часа назад
Нужен чтобы выписывать штрафы нарушителям

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Алекс Амг
4 часа назад
А что писать то и писать то нечего, и так все ясно.

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило грузовые миссии Dragon

Alex Avax
4 часа назад
Из графика выходит что в 2000 году Китай и Индия были на одном уровне, а это чушь. Разница была в те же 2,5 раза. Использовать темпы роста из СНС для цифр

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Александр Иванов
4 часа назад
Почему кричат, что невозможно запускать людей кроме как с Байконура? Ответ прост, если пускаем со Свободного, над Калифорнией открывается озоновая

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Bogdan Teslie
4 часа назад
Без мигрантов Россия и дальше будет вымирать

Карта: количество рождений по странам в 2025 году

Дмитрий Королев
5 часов назад
Селин, ты в 2000м не жил видимо

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

PashaWolf
6 часов назад
А разве это не роскомнадзор запретил России запускать спутники?

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Марина Подорова
6 часов назад
Ничего себе мой тёзка в комментах

Теория струн для чайников

Селин Витя
6 часов назад
Про Россию мне кажется завышено. Не стал народ на столько лучше жить

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Dmitriy Dorian
8 часов назад
Иван, не знаю, судя по высказываниям Березина, которые почти полностью копируют пропагандистские штампы, он как раз на стороне "истинных" патриотов.

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

Владимир Ильич
8 часов назад
Долг, в случае с Европой - так она сама отстанет,ибо тотальная деградация. Энергонищета и тд. А реально пример для подражания эт ток штаты,но они

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Данил Арутюнов
9 часов назад
Кто производит и сколько стоит вертолёт президента Ирана, потерпевший крушение? Компания Bell Helicopter занимается производством вертолёта., на борту

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Рамиль Амангалиев
10 часов назад
А потом найдут не разведанные запасы. Иллюзию дефицита создают такими цыфрами.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Долг
10 часов назад
Вот так и получается, что вроде и развиваемся, и вроде даже стремительно – вон более чем в 2 раза реальный ВВП на душу увеличился, никто не скажет

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно