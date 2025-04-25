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ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета
В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.
В январе 2025 года ЕС поставил двухлетний рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) из нашей страны — за один месяц ввоз достиг 1,17 миллиарда долларов. Ввоз газа по трубопроводам за то же время превысил 0,9 миллиарда долларов, даже несмотря на полную остановку прокачки через Украину. Общий объем ввоза, таким образом, составил. 2,08 миллиарда долларов. Хотя этот уровень и меньше, чем до СВО, он все еще несовместим с задекларированными целями полного отказа от газа из России к 2027 году.
Новым поводом «отложить» принятие решение о запрете ввоза российского метана стал не только реальный рост такого ввоза, но и заявления Дональда Трампа о пошлинах. Еврокомиссия (аналог правительства в ЕС) заявила, что считает небезопасным блокировку поставок газа из неамериканских источников в таком случае.
Речь идет о том, что США ввели на европейские товары десятипроцентную пошлину. Чтобы попробовать надавить на Вашингтон в торговых переговорах и добиться ее отмены, Брюсселю нужно хотя бы формально иметь возможность угрожать американцам каким-то ответными мерами.
Поскольку после начала СВО США стали первым по объему поставщиком газа в Европу, возможность подобных ответных пошлин именно по СПГ очень важна. Но одновременно наложить пошлины на американский газ и отказаться от российского невозможно. По данным Reuters, 19 процентов импорта газа в ЕС идет из России.
Хотя европейцы формально ввели санкции на поставки русской нефти (из-за чего ее переливают в море с танкера на танкер), аналогичные меры против газа не приняты. Также неизвестно ничего о конкретных планах по этому вопросу в будущем.
Ранее Naked Science освещал работу итальянского исследователя Франческо Сасси, показавшего, что попытка снизить газовую зависимость ЕС от России парадоксальным образом привела к росту такой зависимости. До этого работа американских ученых продемонстрировала, что рост ввоза СПГ в Европу из США ведет к резкому увеличению углеродного следа газа, сжигаемого в Европе — до уровней куда более высоких, чем у угля.
Попытки покончить с поставками газа по российским трубопроводам, идущие с 2021 года, пока закончились умеренным успехом: импорт газа из России резко сократился в кубометрах, но в долларах уменьшился куда меньше. Это произошло из-за кратного роста цен на газ в ЕС, поскольку СПГ в целом дороже трубопроводного газа. Одновременно борьба с газом с Востока привела к усилению вклада Европы в глобальное потепление, что, впрочем, не обязательно стоит оценивать негативно: как мы уже писали, только в XXI веке потепление на планете уменьшило смертность на ней на 160 тысяч человек в год.
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