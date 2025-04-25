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27 минут назад
Редакция Naked Science
61

ЕС поставил рекорд по импорту сжиженного газа из России и отказался от его запрета

4.2

В 2024 году европейские страны активно наращивали импорт газа из России и в первом квартале 2025-го продолжали поддерживать высокий уровень его потребления. Это произошло, несмотря на запланированный отказ от такого импорта из нашей страны. Все это в комплексе побудило европейские власти отказаться и от будущего запрета на ввоз газа из России.

Климат
# Евросоюз
# природный газ
# Россия
# экономика
Svitzer_tugs_at_Sakhalin_LNG_terminal_Ru
© REUTERS, Dado Ruvic

В январе 2025 года ЕС поставил двухлетний рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) из нашей страны — за один месяц ввоз достиг 1,17 миллиарда долларов. Ввоз газа по трубопроводам за то же время превысил 0,9 миллиарда долларов, даже несмотря на полную остановку прокачки через Украину. Общий объем ввоза, таким образом, составил. 2,08 миллиарда долларов. Хотя этот уровень и меньше, чем до СВО, он все еще несовместим с задекларированными целями полного отказа от газа из России к 2027 году.

Новым поводом «отложить» принятие решение о запрете ввоза российского метана стал не только реальный рост такого ввоза, но и заявления Дональда Трампа о пошлинах. Еврокомиссия (аналог правительства в ЕС) заявила, что считает небезопасным блокировку поставок газа из неамериканских источников в таком случае.

Речь идет о том, что США ввели на европейские товары десятипроцентную пошлину. Чтобы попробовать надавить на Вашингтон в торговых переговорах и добиться ее отмены, Брюсселю нужно хотя бы формально иметь возможность угрожать американцам каким-то ответными мерами.

Поскольку после начала СВО США стали первым по объему поставщиком газа в Европу, возможность подобных ответных пошлин именно по СПГ очень важна. Но одновременно наложить пошлины на американский газ и отказаться от российского невозможно. По данным Reuters, 19 процентов импорта газа в ЕС идет из России.

Хотя европейцы формально ввели санкции на поставки русской нефти (из-за чего ее переливают в море с танкера на танкер), аналогичные меры против газа не приняты. Также неизвестно ничего о конкретных планах по этому вопросу в будущем.

Конкретно СПГ Россия везет в Европу на большую сумму, чем в 2021 году. Это двойной удар по европейской политике: кроме срыва отказа от импорта газа из России, пострадала и климатическая политика, поскольку потенциал потепления от СПГ намного выше, чем от того же объема газа, поставленного по трубопроводу / © Eurostat

Ранее Naked Science освещал работу итальянского исследователя Франческо Сасси, показавшего, что попытка снизить газовую зависимость ЕС от России парадоксальным образом привела к росту такой зависимости. До этого работа американских ученых продемонстрировала, что рост ввоза СПГ в Европу из США ведет к резкому увеличению углеродного следа газа, сжигаемого в Европе — до уровней куда более высоких, чем у угля.

Попытки покончить с поставками газа по российским трубопроводам, идущие с 2021 года, пока закончились умеренным успехом: импорт газа из России резко сократился в кубометрах, но в долларах уменьшился куда меньше. Это произошло из-за кратного роста цен на газ в ЕС, поскольку СПГ в целом дороже трубопроводного газа. Одновременно борьба с газом с Востока привела к усилению вклада Европы в глобальное потепление, что, впрочем, не обязательно стоит оценивать негативно: как мы уже писали, только в XXI веке потепление на планете уменьшило смертность на ней на 160 тысяч человек в год.

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Климат
# Евросоюз
# природный газ
# Россия
# экономика
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Палеонтология
# аукцион
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# тираннозавр
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Name
1 час назад
T, почему я нацист? Потому-что русские убивают людей тысячами или потому-что у нас с вами одинаковое гражданство? Не очень понятно как вы меня в

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Николай Цыгикало
2 часа назад
Стэн, "Протон" входит в число самых надежных ракет-носителей — посмотрите его статистику пусков. Прикрывают, потому что отлетал больше полувека,

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Стэн Станиславский
2 часа назад
Николай, Николай, ну да, ну да. Только почему то этот ваш сверхнадежный Протон таки прикрыли, а вместо него Ангару допиливают. Не подскажете, почему

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

+ + + + + | + + + + +
2 часа назад
Может быть и не надо никуда взлетать, если профиль морского дна позволит и в бетон вместо стали добавить карбон(так чтобы прибавить вечности

В преддверии нового полета New Glenn инженеры провели испытания ракеты

T V
2 часа назад
И., Созданная шведами газета взяла и приравняла правых к нацистам. С чего бы? Понимаю, что вам хочется сделать вид, что не только вы, бандеровцы,

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

T V
3 часа назад
И., Достаточно задавать в поиске Яндекса: "Украина обстреляла, Донецк остался без воды", чтобы получить множество результатов за разные даты с

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Николай Цыгикало
3 часа назад
Стэн, разумеется, я фигурально, и это стëб. А на практике и по факту однако летает уже лет семьдесят на гептиловом охлаждении в десятках самых

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Иван Сахаров
3 часа назад
T, а фото-видео этих уличных походов и женских "цепей" в арках где-то имеются? Кстати видео с русскими маршами (примерно тех же годов), зигующим

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Стэн Станиславский
3 часа назад
Николай, при чем тут олово или свинец, если основной материал теплообменной поверхности в ЖРД - это медь или бериллий или нержавеющая сталь и т.п.

На испытательном полигоне SpaceX впервые заметили вакуумный двигатель Raptor 3 

T V
3 часа назад
Name, нацист рекомендует кому-то лечиться?

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

T V
3 часа назад
Иван, Вы свое враньё будете рассказывать тем, кто не знает, что там произошло. Тем, кто не знает, что это были не просто ультрасы, а толпа

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Иван Сахаров
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Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Name
4 часа назад
T, я не жертва. У меня с вами, к большому сожалению, одинаковое гражданство. Очень это печально. Вам бы лечиться, а не в интернете сидеть.

Оксфордские ученые пили из черепа рабыни XIX века

Николай Цыгикало
4 часа назад
Стэн, ну, вам виднее, чем конструкторов. Им-то откуда знать про перетяжеление и увеличение линейных размеров? Непутевые, что с них взять. Тут без

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Стэн Станиславский
4 часа назад
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