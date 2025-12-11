Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: количество рождений по странам в 2025 году

Карта: количество рождений по странам в 2025 году / © Visual Capitalist

В этом году в Индии ожидается 23,1 миллиона рождений — более чем вдвое больше, чем в Китае. Для сравнения, суммарное число рождений в Европе составит всего 6,3 миллиона, что наглядно демонстрирует усиливающийся демографический кризис на континенте.

Новая инфографика, представленная специалистами портала Visual Capitalist, показывает прогнозируемое число рождений по странам на основе данных отчета World Population Prospects ООН, опубликованных ресурсом Our World in Data. Несмотря на то что средний коэффициент рождаемости в мире снизился с примерно пяти детей на женщину в 1970 году до около двух в 2025-м, на Индию в этом году придется 17% всех мировых рождений.

При этом в наиболее населенной стране мира коэффициент рождаемости значительно различается по регионам. В примерно 31 штате рождаемость уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства, что побуждает власти вводить меры стимулирования деторождения.

Китай занимает второе место с прогнозируемыми 8,7 миллиона рождений в 2025 году. Сегодня страна имеет один из самых низких коэффициентов рождаемости в мире — примерно один ребенок на женщину, тогда как в 1970 году этот показатель превышал шесть.

Следом идет Нигерия с 7,6 миллиона рождений. К 2050 году это число, по прогнозам, вырастет до 8,1 миллиона. За тот же период ожидается, что Нигерия обгонит США и станет третьей по численности населения страной мира.

Россия занимает 23 место в мире с 1,2 миллиона рождений.