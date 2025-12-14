  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
14 декабря, 10:50
Рейтинг: +518
Посты: 790

Уровень курения в странах ОЭСР: где дымят больше всего

Курение по-прежнему остается одной из ведущих причин преждевременной смерти, вызывая онкологические, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания по всему миру. 

# биология
# здоровье
# инфографика
# курение
# медицина
# статистика
Уровень курения в странах ОЭСР / © Voronoi 
Уровень курения в странах ОЭСР / © Voronoi 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за прошлый год зафиксирован уровень ежедневного курения в 38 странах-участницах, который демонстрируют резкие различия в распространенности привычки.

Турция занимает первое место — 28,3% населения курят ежедневно, за ней следуют Греция и Венгрия с показателями по 24,9%. Ряд европейских стран остаются выше среднего значения по ОЭСР (14,8%), тогда как США и Канада заметно ниже этого уровня.

С другой стороны шкалы — Исландия и Коста-Рика, где ежедневно курят шесть процентов населения или меньше.

Если сравнить с 2013 годом, большинство стран добились значимого прогресса: за десятилетие средний уровень ежедневного курения снизился на 26%. Эти данные показывают как продолжающиеся риски для общественного здоровья, так и успехи стратегий регулирования и повышения осведомлённости о вреде табака.

Для сравнения, в России в 2024 году, по данным Росстата, ежедневно курили 16,3% россиян старше 15 лет, еще 2,3% делали это периодически.   

