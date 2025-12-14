Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Уровень курения в странах ОЭСР: где дымят больше всего
Курение по-прежнему остается одной из ведущих причин преждевременной смерти, вызывая онкологические, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания по всему миру.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за прошлый год зафиксирован уровень ежедневного курения в 38 странах-участницах, который демонстрируют резкие различия в распространенности привычки.
Турция занимает первое место — 28,3% населения курят ежедневно, за ней следуют Греция и Венгрия с показателями по 24,9%. Ряд европейских стран остаются выше среднего значения по ОЭСР (14,8%), тогда как США и Канада заметно ниже этого уровня.
С другой стороны шкалы — Исландия и Коста-Рика, где ежедневно курят шесть процентов населения или меньше.
Если сравнить с 2013 годом, большинство стран добились значимого прогресса: за десятилетие средний уровень ежедневного курения снизился на 26%. Эти данные показывают как продолжающиеся риски для общественного здоровья, так и успехи стратегий регулирования и повышения осведомлённости о вреде табака.
Для сравнения, в России в 2024 году, по данным Росстата, ежедневно курили 16,3% россиян старше 15 лет, еще 2,3% делали это периодически.
Физики не понимали, как легкие ядра не разрывает экстремально высокими температурами. Оказалось, что они образуются не в самом сердце столкновения.
Недавние расчеты показали, что небольшую вытянутость и наклон орбит планет-гигантов Солнечной системы лучше всего объясняет появление в ней массивного объекта из межзвездного пространства — свободноплавающей планеты или коричневого карлика. Интересно, что эта версия предполагает изначальное присутствие еще одного мира.
Международная группа агроэкологов доказала, что посев разнотравья на кормовых угодьях дает больше биомассы, чем выращивание одной культуры с обильным внесением химических удобрений. Как показал эксперимент на 26 площадках по всему миру, смесь из шести видов растений позволяет снизить использование азотных удобрений и одновременно увеличить производство корма для скота.
В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.
Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Ученые впервые на практике реализовали знаменитый мысленный эксперимент с «подвижной щелью», который обсуждали Бор и Эйнштейн почти 100 лет назад. Опыт с отдельным атомом показал, что попытка отследить путь частицы неизбежно разрушает ее волновые свойства.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
