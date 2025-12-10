Участники узнают, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают ученым расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Я знаю, о чем вы подумали: правда и мифы о расшифровке мыслей

О мероприятии

Биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, преподаватель Высшей школы экономики Мария Осетрова расскажет, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают ученым расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Лектор обсудит реальные научные эксперименты по реконструкции изображений, внутренней речи и эмоций, разберет популярные мифы и покажет, где проходит граница современных возможностей. Слушатели узнают о будущем нейротехнологий и о том, останутся ли мысли под защитой через десятилетия.

