Лекция
16+
Я знаю, о чем вы подумали: правда и мифы о расшифровке мыслей

Участники узнают, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают ученым расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Музей криптографии
14 декабря, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Ботаническая, д.25, стр. 4

О мероприятии

Биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, преподаватель Высшей школы экономики Мария Осетрова расскажет, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают ученым расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Лектор обсудит реальные научные эксперименты по реконструкции изображений, внутренней речи и эмоций, разберет популярные мифы и покажет, где проходит граница современных возможностей. Слушатели узнают о будущем нейротехнологий и о том, останутся ли мысли под защитой через десятилетия.

Расписание
14
Воскресенье
Декабрь 2025
ул. Ботаническая, д.25, стр. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Ботаническая, д.25, стр. 4

10 декабря, 05:04
Александр Речкин
2
# мифы
# мысли
# технологии
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
6 декабря, 17:02
Максим Абдулаев

Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.

Биология
# африка
# пчелы
# слоны
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

Написать комментарий

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Антон Романов
26 минут назад
«Первая находка — экзопланета HIP 54515 b. Она расположена на расстояние в 271 световой год от Земли, по направлению к созвездию Льва. Масса этой планеты

Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований

gaba g
1 час назад
Очередная порция гадания на заявлениях официальных лиц от мэтра. Признавать, что метод гадания на кофейной гуще имеет достоверность не хуже -

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Олег Пинаев
2 часа назад
Сколько можно тоооо

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Олег Пинаев
2 часа назад
Опять наеебалово

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Константин Федотов
2 часа назад
Опять телик соврал что ЕС загинается что у них все закрывается все заводы и увольняют рабочих,что германия сегодня сказали что закрались 22тыс

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
3 часа назад
Вадим, вполне достаточно чтобы косить укроп. Точные цифры конечно не разглашаются, но примерно так пара сотен произведено. https://tehnoomsk.ru/archives/17872

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
3 часа назад
Рейтинг такой потому что там отражены суммы экспорта, а не собственного производства. Поэтому Чили которая производства вертолетов не имеет и

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
3 часа назад
Вадим, назовите пожалуйста марку хоть одного чилийского вертолета который они якобы производят 😁

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Марк Зимин
3 часа назад
Дебилы это флаг швеции

Телескоп Subaru сделал первые открытия в рамках новой программы исследований

Иван Козенков
4 часа назад
"Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 км побережья" = бесплатно фигачили кожанные мешки-студенты, ахах

Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 километров российских побережий

4 часа назад
Вадим, но реальность такова что никто не знает о вертолетов Чили Chile doesn't have large-scale production of helicopters Там есть центры обслуживания беллов и робинсонов.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Григорий
4 часа назад
Ребята, не ссорьтесь. А лучше внимательно прочитайте оглавление статьи. Там указано, что это перечень не производителей, а экспортёров. А если

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Иван Колупаев
5 часов назад
Mikhail, ну не надо считать оппонентов дурнее себя 🙂 Мало кто сейчас не знает, что скорость распространения радиосигналов равна скорости света. Но

Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты

евгений Русский
5 часов назад
Сергей, Да тут кроме ваших ещё много стран нету, так что не переживай. Может даже вы после войны свой мотор сич отстроите. 😏

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Екатерина Ильина
5 часов назад
А я наоборот люблю познавать и пробовать новое, например, слушать музыку с разных стран и континентов, которая раньше мне была незнакома. Поэтому

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Вадим Омелин
6 часов назад
bars44@mail.ru, вертолёты

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Вадим Омелин
6 часов назад
bars44@mail.ru, если ты о чём-то не знаешь, это не значит, что этого нет. Кстати, много там Ка-52 произвели за последние 5 лет? В любом случае, смешно видеть,

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Mikhail Lukashev
7 часов назад
Иван, а, ну если вы в этом плане, то да-) Но пока СТО запрещает движение со скоростью выше скорости света. У вас же это в комментарии прозвучало так,

Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты

Иван Колупаев
7 часов назад
Mikhail, для межзведных расстояний которые измеряются в световых годах? Конечно медленный, даже от ближайшей звезды ждать ответа 4 года не говоря уж о

Беглецы и бродяги: кто уничтожил суперземли Солнечной системы и лишил ее обитаемой планеты

bars44@mail.ru
7 часов назад
В Чили нет собственного крупного серийного производства вертолетов, как, например, в России (Ми-8/17, Ка-52!цитата!какой вообше пидар это нарисовал бля?

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

