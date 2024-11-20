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Астронавт показал, как выглядят спутники Starlink с борта МКС

Астронавт NASA Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимками спутников Starlink, которые он сделал с борта Международной космической станции.

Светлые вспышки на фото — спутники Starlink / © NASA / Don Pettit

«Спутники Starlink выглядят как миниатюрная версия монолита из фильма „Космическая одиссея 2001 года“, где большая плоская поверхность монолита направлена ​​в сторону Земли, а солнечная панель выступает наружу, как плавник на спине диметродона [крупного животного из семейства Sphenacodontidae, жившего во времена пермского периода, примерно 298–268 миллионов лет назад]», — поделился своими впечатлениями Петтит.

Светлые вспышки на фото — спутники Starlink / © NASA / Don Pettit

На низкой околоземной орбите сегодня находится более 6600 активных спутников Starlink, и SpaceX планирует вывести на орбиту еще примерно 40 000 таких космических аппаратов.