Лекция
12+
«Черное зеркало» искусственного интеллекта: как технологии влияют на реальность

Слушатели узнают о пугающем и манящем искусственном интеллекте.

ВДНХ
14 декабря, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Как часто хочется иметь двойника и скидывать на него бытовые задачи: заказать еду, записаться к врачу, составить расписание и вообще организовать жизнь удобно и комфортно. В сериале «Черное зеркало» такая технология есть. Cookie — это цифровая копия сознания человека, которая является своеобразным персонализированным ИИ-помощником.

Вернемся в реальность. Пока люди не могут копировать сознание, помещать его в цифровую среду и давать ему свободу действия. Большие языковые модели действительно могут имитировать стиль речи и манеру рассуждений конкретного человека. Но это не копия личности, а модель, обученная на данных. У нее нет эмпатии, внутреннего опыта, самосознания. Но пройдет несколько лет и, возможно, аналог Cookie будет доступен.

О пугающем и манящем искусственном интеллекте расскажет исследователь факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Елена Кантонистова.

Расписание
14
Воскресенье
Декабрь 2025
Москва Проспект мира 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Москва Проспект мира 123Б

8 декабря, 11:53
Александр Речкин
2
# будущее
# искуственный интеллект
# технологии
