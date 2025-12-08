О мероприятии

Как часто хочется иметь двойника и скидывать на него бытовые задачи: заказать еду, записаться к врачу, составить расписание и вообще организовать жизнь удобно и комфортно. В сериале «Черное зеркало» такая технология есть. Cookie — это цифровая копия сознания человека, которая является своеобразным персонализированным ИИ-помощником.

Вернемся в реальность. Пока люди не могут копировать сознание, помещать его в цифровую среду и давать ему свободу действия. Большие языковые модели действительно могут имитировать стиль речи и манеру рассуждений конкретного человека. Но это не копия личности, а модель, обученная на данных. У нее нет эмпатии, внутреннего опыта, самосознания. Но пройдет несколько лет и, возможно, аналог Cookie будет доступен.

О пугающем и манящем искусственном интеллекте расскажет исследователь факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Елена Кантонистова.

Расписание Москва Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация