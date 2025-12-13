Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров

От гигантского облачного бизнеса Amazon до подписочного стриминга Spotify — цифровые экспортные услуги в прошлом году достигли 4,8 триллиона долларов.

Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров / © Visual Capitalist

Более того, они составили свыше двух третей всех мировых экспортов услуг. Американские технологические гиганты играют ключевую роль не только в США, но и в таких странах, как Ирландия, где Google и другие крупные компании размещают свои европейские штаб-квартиры.

Этот рейтинг показывает 30 ведущих стран по объему цифровых экспортов в 2024 году, основанный на данных Всемирной торговой организации.

В 2024 году цифровой экспорт США достиг 741 миллиарда долларов, что составляет 15% мирового объема.

Помимо многомиллиардных рекламных бизнесов Meta* и Google, в эту категорию входят онлайн-образование, финансовые услуги и широкий спектр сервисов, которые могут предоставляться удаленно, без физического присутствия.

С показателем в 488 миллиардов долларов Великобритания остается еще одним мировым лидером цифровых продаж. Сегодня около 3,2 миллионов рабочих мест в стране связаны с цифровым экспортом, главным образом благодаря технологическому сектору и финансовым услугам.

Как видно из данных, Ирландия занимает третье место, экспортировав 425 миллиардов долларов цифровых услуг. Более того, в 2024 году ее показатели выросли на 24%, что стало самым быстрым ростом среди крупнейших экспортеров. Статус Ирландии как европейского центра крупных технологических компаний означает, что значительная часть региональных цифровых продаж регистрируется именно в этой стране, укрепляя её влияние в глобальной цифровой экономике.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.