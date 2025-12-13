Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: 30 крупнейших мировых цифровых экспортеров
От гигантского облачного бизнеса Amazon до подписочного стриминга Spotify — цифровые экспортные услуги в прошлом году достигли 4,8 триллиона долларов.
Более того, они составили свыше двух третей всех мировых экспортов услуг. Американские технологические гиганты играют ключевую роль не только в США, но и в таких странах, как Ирландия, где Google и другие крупные компании размещают свои европейские штаб-квартиры.
Этот рейтинг показывает 30 ведущих стран по объему цифровых экспортов в 2024 году, основанный на данных Всемирной торговой организации.
В 2024 году цифровой экспорт США достиг 741 миллиарда долларов, что составляет 15% мирового объема.
Помимо многомиллиардных рекламных бизнесов Meta* и Google, в эту категорию входят онлайн-образование, финансовые услуги и широкий спектр сервисов, которые могут предоставляться удаленно, без физического присутствия.
С показателем в 488 миллиардов долларов Великобритания остается еще одним мировым лидером цифровых продаж. Сегодня около 3,2 миллионов рабочих мест в стране связаны с цифровым экспортом, главным образом благодаря технологическому сектору и финансовым услугам.
Как видно из данных, Ирландия занимает третье место, экспортировав 425 миллиардов долларов цифровых услуг. Более того, в 2024 году ее показатели выросли на 24%, что стало самым быстрым ростом среди крупнейших экспортеров. Статус Ирландии как европейского центра крупных технологических компаний означает, что значительная часть региональных цифровых продаж регистрируется именно в этой стране, укрепляя её влияние в глобальной цифровой экономике.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Белорусские инженеры выяснили, как комплексы uST могут улучшить городскую транспортную инфраструктуру
Развитие городского транспорта со временем упирается в пределы наземной инфраструктуры. Рост трафика, дефицит территории и высокая стоимость строительства традиционных магистралей стимулируют поиск альтернативных решений, таких как транспортно-инфраструктурный комплекс uST, не требующий значительного землеотвода под застройку. Белорусские инженеры подробно исследовали возможности применения технологии uST в городской среде.
Современный интернет, цифровая связь и медицина сильно зависят от качества оптоволоконных кабелей. Однако их производство — сложный процесс, где ошибка в доле миллиметра или градуса ведет к порче всей заготовки. Основная сложность заключается в том, что промышленные станки запрограммированы для обработки деталей строго определенных, эталонных размеров. Однако реальное сырье в силу технологических особенностей всегда имеет небольшие отклонения. В этом случае технологи вынуждены подбирать настройки оборудования «на глаз», что резко увеличивает долю брака и снижает эффективность производства оптического волокна. Ученые Пермского Политеха создали инженерный инструмент, который рассчитывает идеальные параметры для любой заготовки. Внедрение метода позволит в два раза ускорить обработку и на 75% снизить долю бракованной продукции.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
