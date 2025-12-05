Уведомления
Слушатели узнают, что такое переменные звезды.
О мероприятии
Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?
На все эти вопросы ответит российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Лектор обсудит способы изучения звезд. Расскажет об их распределении в пространстве. Слушатели узнают больше о гигантских звездных островах — галактиках.
V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия
На федеральной территории «Сириус» 26-28 ноября 2025 года прошел юбилейный V Конгресс молодых ученых, продемонстрировавший результаты пятилетней работы. Этот Конгресс стал самым масштабным за всю историю. За пять лет в три раза увеличилось число участников конгресса, а количество стран-участниц выросло в четыре раза.
В зимней сезон нам недоступны натуральные, экологичные овощи и фрукты со своего огорода. Поэтому настал момент создавать домашний мини-сад в квартире, чтобы порадовать себя красивыми цветами и вкусными витаминными плодами. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие растения выбрать, как за ними ухаживать и что учитывать при выборе фитолампы.
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
