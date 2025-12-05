  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Солнце и другие звезды

Слушатели узнают, что такое переменные звезды.

Космонавтика и авиация
14 декабря, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?

На все эти вопросы ответит российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Лектор обсудит способы изучения звезд. Расскажет об их распределении в пространстве. Слушатели узнают больше о гигантских звездных островах — галактиках.

Расписание
14
Воскресенье
Декабрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

5 декабря, 05:00
Александр Речкин
2
# звезды
# космос
# Солнце
