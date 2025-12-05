О мероприятии

Желтые карлики, голубые гиганты, нейтронные звезды — все это возможные этапы жизни небесных светил. Почему не каждая звезда может стать нейтронной? Что такое переменные звезды? Как можно охарактеризовать наше Солнце?

На все эти вопросы ответит российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе. Лектор обсудит способы изучения звезд. Расскажет об их распределении в пространстве. Слушатели узнают больше о гигантских звездных островах — галактиках.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно