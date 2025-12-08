  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Реальное и символическое в древнерусском искусстве

Слушатели узнают, как правильно понимать средневековое искусство.

Центр славянской письменности «Слово»
14 декабря, 15:00
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 58

О мероприятии

Средневековая иконография часто бывает непонятной современному зрителю, поскольку художественный язык того времени сильно отличается от привычного нам сегодня. Как изобразить невидимое или даже отсутствие чего-либо? Что обозначают нимбы, крылья и рога? Как по цвету можно понять характер изображенного персонажа? Как сейчас современным зрителям трактовать тот или иной образ? Ответы на эти и многие другие вопросы даст основатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких.

14
Воскресенье
Декабрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 58

