О мероприятии

Средневековая иконография часто бывает непонятной современному зрителю, поскольку художественный язык того времени сильно отличается от привычного нам сегодня. Как изобразить невидимое или даже отсутствие чего-либо? Что обозначают нимбы, крылья и рога? Как по цвету можно понять характер изображенного персонажа? Как сейчас современным зрителям трактовать тот или иной образ? Ответы на эти и многие другие вопросы даст основатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 58 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация