О мероприятии

Многие праздники, которые отмечаются сегодня, пришли из далекого прошлого. Часто люди даже не знают, какие фольклорные традиции стоят за ними, и откуда взялись персонажи, которые ассоциируются с этим праздником.

Сейчас трудно представить новогодний праздник без Деда Мороза. Но насколько давней является эта традиция? Когда появился этот персонаж в России и чем интересна его биография — например, когда и за что его запрещали? Были ли у Деда Мороза предшественники? Ответы на эти и многие другие вопросы даст фольклорист и культуролог Наталья Петрова.

Расписание проспект Мира, 123Б Москва 18:00 Бесплатно