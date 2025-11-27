  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Сага о людях севера: история и география экспансии викингов

Слушатели узнают, кем были викинги на самом деле.

Библиотека им. Маяковского
14 декабря, 15:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Историк Артем Фуганов и географ Дмитрий Мартьянов развеют мифы и взглянут на цивилизацию свирепых берсерков системно.

Слушатели узнают:

  • кем были викинги на самом деле и как они жили дома, когда не грабили своих соседей;
  • как было устроено их общество: не только конунги и рабы;
  • что такое «тинг» и как он работал;
  • почему, когда большинство жили и умирали в той же деревне, что и родились, викинги отправлялись за тысячи километров от родной Скандинавии.
Расписание
14
Воскресенье
Декабрь 2025
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

27 ноября, 08:26
Александр Речкин
2
# викинги
# география
# история
26 ноября, 13:12
Александр Березин

Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи

Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.

Физика
# Fermi
# вимпы
# космические телескопы
# космос
26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

История
# земледелие
# зерновые культуры
# письменность
# сельское хозяйство
Комментарии

