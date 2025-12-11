Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал, возможно, первую портативную квантовую радиостанцию для действий в сложной местности

Китай сделал важный шаг в применении квантовых технологий в реальных военных операциях. Пограничные подразделения страны недавно испытали, возможно, первое в мире портативное квантовое радиоустройство.

Китай провел испытания портативного квантового радиоприемника / © Getty Images

Информационное подразделение обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подтвердило, что его прототип весом три килограмма успешно принимал радиосигналы с расстояния в несколько десятков километров во время недавних полевых учений. Как отметило издание South China Morning Post (SCMP), данные удалось расшифровывать и считывать в реальном времени.

«Этот успешный эксперимент создает новый способ связи для любых новых боевых подразделений, — рассказал изданию инженер Чжань Цзыхао. — В будущем он сможет удовлетворять потребности экстренной связи в условиях препятствий — в долинах, лесах и других труднодоступных местах».

Пограничным патрулям часто приходится работать в крутых ущельях, удаленных высокогорьях и диких лесах, где обычные системы связи дают сбои: сигнал ослабевает, отражается от рельефа или вовсе теряется.

В НОАК заявили, что новое устройство призвано решить эти типичные проблемы и обеспечить надёжный резервный канал связи при недостатке инфраструктуры.

Неназванный представитель Информационного подразделения обеспечения сообщил SCMP, что армия усиливает внедрение технологий нового поколения в военные кибероперации. Устройства, основанные на квантовых принципах связи, обнаружения и вычислений, «постепенно переходят» из лабораторий к реальным полевым испытаниям.

Китай и США активно инвестируют в квантовые технологии. Эти разработки могут радикально изменить системы обнаружения, шифрования, защищенную передачу данных и управление ситуационной осведомленностью на поле боя. Обе страны рассматривают квантовые технологии как возможное стратегическое преимущество в будущих конфликтах.