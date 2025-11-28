Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай подготовил к запуску сразу три многоразовые ракеты

Гонка за право совершить первый в Китае успешный запуск многоразовой ракеты стремительно набирает обороты. На космодроме Цзюцюань, расположенном на северо-западе страны, уже выстроились три претендента, готовые совершить пуски, которые могут стать историческими.

Ракеты Long March 12A, Zhuque-3 и Tianlong-3 / © Weibo

На стартовых позициях находятся:

государственная Long March 12A;

Zhuque-3 частной компании LandSpace;

Tianlong-3 от Space Pioneer.

Все три носителя призваны обеспечить создание крупных спутниковых интернет-созвездий и составить конкуренцию иностранным пусковым услугам благодаря низкой стоимости и быстрой подготовке к повторным полетам.

И Long March 12A, и Zhuque-3 нацеливаются на декабрьские старты. Обе ракеты должны попытаться выйти на орбиту, а затем вернуть первую ступень, посадив ее примерно в 400 километрах от места старта.

Tianlong-3 также разработана как многоразовая, но в первом полете посадку первой ступени выполнять не будет.

Инженер из Пекина, знакомый с ситуацией, сообщил изданию South China Morning Post (SCMP), что техническая готовность Long March 12A «сопоставима» с уровнем Zhuque-3. Однако, по его словам, внутри индустрии идут обсуждения, какой носитель должен получить право на первую в истории Китая попытку посадки первой ступени ракеты.

В октябре компания LandSpace заявила, что Zhuque-3 выполнила заправочные испытания и полномасштабное статическое огневое испытание двигателей на космодроме Цзюцюань. Позже запуск отложили из-за инцидента с кораблем «Шэньчжоу-20» на космической станции «Тяньгун» в начале ноября и перенесли на последние выходные месяца.