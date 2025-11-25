Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай запустил беспилотный космический корабль для трех космонавтов, «застрявших» на «Тяньгун»
С космодрома Цзюцюань 25 ноября стартовала ракета «Чанчжэн-2F», отправившая на орбиту корабль «Шэньчжоу-22». Это необычная миссия: корабль летит без экипажа и предназначен лишь для того, чтобы вернуть домой нынешних обитателей станции «Тяньгун».
Напомним, что трое космонавтов — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — прибыли на китайскую станцию на «Шэньчжоу-21» в конце октября, но их корабль теперь недоступен — его использовали, чтобы вернуть предыдущую смену («Шэньчжоу-20») после того, как у того обнаружили трещину в иллюминаторе, вероятно из-за удара космического мусора.
В итоге последние десять дней экипаж «Шэньчжоу-21» находился в неприятной ситуации: в случае чрезвычайной ситуации на станции им просто не на чем было бы эвакуироваться.
Теперь все должно нормализоваться: если «Шэньчжоу-22» успешно пристыкуется к станции, то космонавты смогут спокойно продолжить свою полугодовую вахту. Их смена, экипаж «Шэньчжоу-23», должна прибыть в апреле 2026 года.
Поврежденный корабль «Шэньчжоу-20» еще какое-то время оставят на орбите для экспериментов, но когда его сведут — пока неизвестно.
История с «Шэньчжоу» напомнила о другой похожей ситуации: в 2024 году у корабля Starliner компании Boeing возникли проблемы после прибытия на МКС, и NASA решило возвращать его без экипажа. Два астронавта — Суни Уильямс и Бутч Уилмор — вместо 10 дней провели на станции более девяти месяцев и вернулись на Землю на корабле Dragon компании SpaceX.
Подобные случаи вновь подняли разговоры о том, что миру, возможно, нужна полноценная «служба космического спасения», способная оперативно помогать экипажам любой страны.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
