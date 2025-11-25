Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай запустил беспилотный космический корабль для трех космонавтов, «застрявших» на «Тяньгун»

С космодрома Цзюцюань 25 ноября стартовала ракета «Чанчжэн-2F», отправившая на орбиту корабль «Шэньчжоу-22». Это необычная миссия: корабль летит без экипажа и предназначен лишь для того, чтобы вернуть домой нынешних обитателей станции «Тяньгун».

Старт ракеты «Чанчжэн-2F» / © CCTV

Напомним, что трое космонавтов — Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан — прибыли на китайскую станцию на «Шэньчжоу-21» в конце октября, но их корабль теперь недоступен — его использовали, чтобы вернуть предыдущую смену («Шэньчжоу-20») после того, как у того обнаружили трещину в иллюминаторе, вероятно из-за удара космического мусора.

В итоге последние десять дней экипаж «Шэньчжоу-21» находился в неприятной ситуации: в случае чрезвычайной ситуации на станции им просто не на чем было бы эвакуироваться.

Теперь все должно нормализоваться: если «Шэньчжоу-22» успешно пристыкуется к станции, то космонавты смогут спокойно продолжить свою полугодовую вахту. Их смена, экипаж «Шэньчжоу-23», должна прибыть в апреле 2026 года.

Поврежденный корабль «Шэньчжоу-20» еще какое-то время оставят на орбите для экспериментов, но когда его сведут — пока неизвестно.

История с «Шэньчжоу» напомнила о другой похожей ситуации: в 2024 году у корабля Starliner компании Boeing возникли проблемы после прибытия на МКС, и NASA решило возвращать его без экипажа. Два астронавта — Суни Уильямс и Бутч Уилмор — вместо 10 дней провели на станции более девяти месяцев и вернулись на Землю на корабле Dragon компании SpaceX.

Подобные случаи вновь подняли разговоры о том, что миру, возможно, нужна полноценная «служба космического спасения», способная оперативно помогать экипажам любой страны.