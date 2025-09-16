Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая ступень китайского аналога Falcon 9 успешно прошла статические испытания

Китайский аналог Falcon 9 успешно прошел статические испытания первой ступени / © Синьхуа

Ракета имеет длину 72 метра и стартовую массу 600 тонн. Первая ступень оснащена девятью двигателями «Tianhuo-12».

«Тяньлун-3» предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой от 17 до 22 тонн и от 10 до 17 тонн — на солнечно-синхронную орбиту. Она способна запускать до 36 спутников за один пуск и рассчитана на отправку грузов к китайской космической станции. Ракета «Тяньлун-3» по внешнему виду и техническим характеристикам сопоставима с Falcon 9 компании SpaceX.

© Space Pioneer

Во время теста все системы функционировали штатно: зафиксирован точный момент запуска двигателей, стабильная работа и корректное отключение. Полученные параметры в ходе комплексных проверок соответствуют требованиям, предъявляемым к первому полету ракеты, сообщил основатель компании Кан Юнлай.

Ожидается, что первый запуск «Тяньлун-3» состоится в конце 2025 года.