Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первая ступень китайского аналога Falcon 9 успешно прошла статические испытания
Китайская многоразовая ракета-носитель «Тяньлун-3» (Tianlong-3) компании Space Pioneer успешно прошла испытание силовой установки первой ступени на морской стартовой платформе в Восточном аэрокосмическом порту Хайян (провинция Шаньдун, восточный Китай).
Ракета имеет длину 72 метра и стартовую массу 600 тонн. Первая ступень оснащена девятью двигателями «Tianhuo-12».
«Тяньлун-3» предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой от 17 до 22 тонн и от 10 до 17 тонн — на солнечно-синхронную орбиту. Она способна запускать до 36 спутников за один пуск и рассчитана на отправку грузов к китайской космической станции. Ракета «Тяньлун-3» по внешнему виду и техническим характеристикам сопоставима с Falcon 9 компании SpaceX.
Во время теста все системы функционировали штатно: зафиксирован точный момент запуска двигателей, стабильная работа и корректное отключение. Полученные параметры в ходе комплексных проверок соответствуют требованиям, предъявляемым к первому полету ракеты, сообщил основатель компании Кан Юнлай.
Ожидается, что первый запуск «Тяньлун-3» состоится в конце 2025 года.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лицо государства: что означают символы на гербах?
Угрожает ли людям ИИ?
Трансформация космодрома, или Как распахнуть ворота в космос
Хитрый, расчетливый и нереальный: кто такой демон Максвелла
Австралия хочет заменить русский газ зеленым аммиаком. Реальна ли «аммиачная революция»?
Фримен Дайсон: физик, еретик, предсказатель будущего
Рудиментарные органы человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии