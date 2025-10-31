Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX ответила на критику NASA, представив новые рендеры лунной ракеты Starship
На прошлой неделе исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил, что агентство готово вновь открыть конкурс на создание аппарата для осуществления лунной миссии «Артемида III», ссылаясь на опасения по поводу темпов разработки Starship.
Данное заявление вызвало бурную реакцию у основателя и главы SpaceX Илона Маска. В последующие несколько дней он неоднократно критиковал Даффи в социальных сетях. Однако спустя более недели молчания SpaceX представила развернутый ответ. Компания опубликовала программную заметку под названием «На Луну и дальше», в которой подведены итоги текущего прогресса в разработке Starship и описаны его уникальные возможности для реализации лунных амбиций NASA.
«Благодаря своим размерам и возможности дозаправки в космическом пространстве, Starship обладает беспрецедентным потенциалом для исследования Луны, — говорится в публикации. — Один только его герметизированный объем превышает 600 кубических метров, что составляет около двух третей всего обитаемого пространства Международной космической станции. Корабль оснащен просторной кабиной, рассчитанной на большое число исследователей, и двумя шлюзами для выхода на поверхность».
Компания подчеркнула, что ведет параллельную работу по двум направлениям: создает «базовую» версию сверхтяжелой ракеты (которая, среди прочего, откроет путь к колонизации Марса) и разрабатывает верхнюю ступень — специализированный лунный модуль для программы «Артемида». Финансирование основной линии ведется за счет собственных средств SpaceX, тогда как контракт на лунный модуль заключен по твердофиксированной цене. Это, как отмечается в блоге, «гарантирует, что компания получит оплату только по успешному достижению ключевых этапов, а американские налогоплательщики не будут нести риски по возможному росту затрат».
Согласно обновленным данным, SpaceX уже выполнила 49 таких этапов по лунному модулю, включая испытания защиты от микрометеоритов и космического мусора, а также демонстрацию работы систем жизнеобеспечения и терморегулирования в лунных условиях. В ближайших планах — вывести ступень Starship на околоземную орбиту и провести в 2026 году (при условии соблюдения графика) испытания по дозаправке в космосе.
SpaceX подтвердила свою приверженность цели NASA как можно скорее вернуть астронавтов на Луну и заявила о стремлении стать «ключевым катализатором» главной миссии программы «Артемида» — не ограничиться символическим повтором достижений «Аполлона», а заложить основу для постоянного и устойчивого присутствия человека на Луне.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Белок жизненно необходим любому организму. Многие ошибочно считают, что протеин требуется исключительно для роста мускулатуры, упуская из виду его ключевое значение для иммунной системы и поддержания жизненных сил. Распространенное заблуждение о невозможности усвоить больше 30 граммов за раз нередко приводит к ошибкам в составлении меню. Особенно важно это для тех, кто придерживается особого режима питания или не получает все необходимые вещества из пищи. Чем опасен дисбаланс этого нутриента — от дефицита до переизбытка, сколько на самом деле его нужно есть и безопасны ли альтернативные добавки — рассказала эксперт из Пермского Политеха.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
