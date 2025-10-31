Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX ответила на критику NASA, представив новые рендеры лунной ракеты Starship

На прошлой неделе исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи заявил, что агентство готово вновь открыть конкурс на создание аппарата для осуществления лунной миссии «Артемида III», ссылаясь на опасения по поводу темпов разработки Starship.

Новый рендер Starship HLS / © SpaceX

Данное заявление вызвало бурную реакцию у основателя и главы SpaceX Илона Маска. В последующие несколько дней он неоднократно критиковал Даффи в социальных сетях. Однако спустя более недели молчания SpaceX представила развернутый ответ. Компания опубликовала программную заметку под названием «На Луну и дальше», в которой подведены итоги текущего прогресса в разработке Starship и описаны его уникальные возможности для реализации лунных амбиций NASA.

Новый рендер Starship HLS / © SpaceX

«Благодаря своим размерам и возможности дозаправки в космическом пространстве, Starship обладает беспрецедентным потенциалом для исследования Луны, — говорится в публикации. — Один только его герметизированный объем превышает 600 кубических метров, что составляет около двух третей всего обитаемого пространства Международной космической станции. Корабль оснащен просторной кабиной, рассчитанной на большое число исследователей, и двумя шлюзами для выхода на поверхность».

Новый рендер Starship HLS / © SpaceX

Компания подчеркнула, что ведет параллельную работу по двум направлениям: создает «базовую» версию сверхтяжелой ракеты (которая, среди прочего, откроет путь к колонизации Марса) и разрабатывает верхнюю ступень — специализированный лунный модуль для программы «Артемида». Финансирование основной линии ведется за счет собственных средств SpaceX, тогда как контракт на лунный модуль заключен по твердофиксированной цене. Это, как отмечается в блоге, «гарантирует, что компания получит оплату только по успешному достижению ключевых этапов, а американские налогоплательщики не будут нести риски по возможному росту затрат».

© SpaceX

Согласно обновленным данным, SpaceX уже выполнила 49 таких этапов по лунному модулю, включая испытания защиты от микрометеоритов и космического мусора, а также демонстрацию работы систем жизнеобеспечения и терморегулирования в лунных условиях. В ближайших планах — вывести ступень Starship на околоземную орбиту и провести в 2026 году (при условии соблюдения графика) испытания по дозаправке в космосе.

SpaceX подтвердила свою приверженность цели NASA как можно скорее вернуть астронавтов на Луну и заявила о стремлении стать «ключевым катализатором» главной миссии программы «Артемида» — не ограничиться символическим повтором достижений «Аполлона», а заложить основу для постоянного и устойчивого присутствия человека на Луне.