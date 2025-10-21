  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
21 октября, 21:25
Рейтинг: +86
Посты: 231

Шон Болван: Илон Маск набросился на главу NASA в новыми обвинениями

Илон Маск заявил, что министр транспорта США, исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи хочет убить космическое агентство. Поводом стали разговоры, что Даффи хочет присоединить NASA к Министерству транспорта США.

Сообщество
# NASA
# конфликты
# Маск
Илон Маск / © Reuters
Илон Маск / © Reuters

Журналист Эрик Бергер написал в соцсети X, что издание The Wall Street Journal подтверждает слухи: Шон Даффи продвигает идею о включении NASA в Министерство транспорта. Бергер отметил, что чиновнику это позволит приписать заслуги NASA, при этом ему не придется руководить агентством.

В ответ Маск заявил, что Даффи хочет убить агентство. Он также исказил фамилию исполняющего обязанности главы NASA, назвав его Dummy, что можно перевести как «болван», «чучело», а в случае художественной интерпретации подойдет вариант «дубинушка».

Скриншот публикации Илона Маска в соцсети X
Скриншот публикации Илона Маска в соцсети X

Вскоре Маск также опубликовал опрос, в котором иронически затронул уровень профессионализма Даффи. Он поинтересовался, должен ли кто-то, чьим самым высоким достижением на пути к славе было залезание на дерево, возглавлять американскую космическую программу.

Шон Даффи в прошлом был профессиональным лесорубом, участвовавшим в городских турнирах. Также он занимался скоростным лазанием по столбам и побеждал на соревнованиях. Он получил степень бакалавра по маркетингу в колледже Святой Марии и степень доктора юридических наук в колледже Уильяма Митчелла. 

Как писал The Wall Street Journal, Даффи сейчас является исполняющим обязанности NASA, но хочет в будущем возглавить агентство. На должность также претендует Джаред Айзекман, совершивший две миссии на SpaceX. Айзекман — основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments, миллиардер и близкий союзник Илона Маска. 

По данным издания, оба активно продвигают свои кандидатуры. Тем временем Даффи обсуждал с правительственными чиновниками возможность перевода NASA в компетенцию Министерства транспорта. 

По словам представителя NASA, Даффи действительно заявил, что агентство может получить выгоду, став частью Кабинета министров или войдя в состав Министерства транспорта. При этом, как утверждает собеседник издания, Даффи никогда не говорил, что хочет руководить агентством.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
20 октября, 17:27
Адель Романова

Ученые, наконец, объяснили наличие колец у астероидов и карликовых планет

У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.

Астрономия
# астероид Харикло
# карликовые планеты
# космос
# Хаумеа
21 октября, 13:22
Адель Романова

Starship предложили запустить к Урану

Новую миссию к Урану, по нынешним планам, нужно запустить в начале 2030-х годов, но зонд к тому времени вряд ли успеют построить и подготовить. Это может оказаться даже к лучшему: ученые обдумывают вариант использования для полета к ледяному гиганту новейшей космической системы Starship, которая сейчас проходит испытания. Она могла бы добраться до Урана на несколько лет быстрее, чем предполагается по классической схеме.

Космонавтика
# StarShip
# автоматическая межпланетная станция
# космос
# ледяные гиганты
# межпланетный перелет
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

    21 октября, 20:26

  2. Белорусские инженеры разработали «нервную систему» струнного транспорта, минимизирующую участие человека

    21 октября, 18:23

  3. Эксперт объяснил, почему развитие искусственного интеллекта в России несет не только пользу, но и угрозы

    21 октября, 14:53

  4. Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

    21 октября, 14:25
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Elusive Joe
9 минут назад
And, тцк))

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Elusive Joe
10 минут назад
And, тцк))

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Elusive Joe
11 минут назад
То есть, этот поезд будет быстрее монорельса. Интересно, почему монорельс не разгоняют? Там трение только о воздух. И, придай ему аэродинамику CR450,

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ar Ar
33 минуты назад
Электрофикации поездов и машин. Рост ВИЭ. А где в этом будущем место для нефтеэкспортеров?

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ar Ar
34 минуты назад
T, подскажите кого ограбили Новая Зеландия, Польша, Южная Корея, Сингапур, Австралия и другие десятки стран которые стали развитыми во проект того

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Child Lover
40 минут назад
T, а в Украине должна распространяться российская пропаганда? Мне кажется нет, потому-что название страны — не Россия. В России она может

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Александр Вурим
51 минута назад
Роман, китайского человечества ... На остальное человечество им глубоко начхать ..

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Maboy
58 минут назад
Чистая политика. Маск посрался с Трампыней, после чего вылетел из DOGE, хотя до этого ногами открывал двери в БД. Проходит полгода и, о совпадение,

NASA может отказаться от SpaceX для высадки на Луну из-за серьезных задержек

Фан Пей
1 час назад
Мидведи это просто новые полярнити на смену пришли

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

And Nik
1 час назад
Михаил, а в твоей укропитекии что ?:)

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

redrem 1war
1 час назад
Юрий, вы правы Юрий. Даже китайцы, изобретатели фейрверков, не могут угнаться за шоу которые устраивает Маск

NASA может отказаться от SpaceX для высадки на Луну из-за серьезных задержек

Сергей Богачёв
1 час назад
Тот момент, Когда медведи пришли на станцию в первый раз, она ещё не была заброшена

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Christian Kostov
1 час назад
Waldems, а Трамп наверное тоже негодяй, раз не дал тамагавки украине? Хотя один тамагавк мелкому диктатору все таки выписал- под сраку😁

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

P. Юлия
2 часа назад
Иван, о каком запрете речь? В Священном Писании масса описаний взаимодействия Ангельских структур с человеком , например , когда Иисус Навин

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Ринат Чикушин
2 часа назад
Квартиранты наверное снимают бесплатно Я за квартиру плачу каждый месяц

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

P. Юлия
2 часа назад
Aleksandr, вы наивны, могут и 150 лет скрывать , как скрывают многие факты, чего не сделаешь для уничтожения веры человека в Бога и обожествления себя.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

P. Юлия
2 часа назад
Иван, это не мои слова — так установлено Самим Господом Богом.Он воздвиг твердь, разделив земной мир от Мира Господа Бога.Земля дана как

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

P. Юлия
2 часа назад
Миша, я тут не выдаю “разрешения” человечеству летать на Марс😄, тем более, что это запрещено. Речь о вере и силе духа, которую дал Господь — когда

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Oleg Kuzovov
2 часа назад
Михаил, за то у нас лучше всех в мире умеют всё запрещать и не пущать.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Oleg Kuzovov
2 часа назад
Ну и шо? У нас вон тоже есть поезд который до 60 км/ч. вполне может разогнаться если сильно захотеть. Может быть он даже не один такой.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно