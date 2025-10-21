Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Шон Болван: Илон Маск набросился на главу NASA в новыми обвинениями

Илон Маск / © Reuters

Журналист Эрик Бергер написал в соцсети X, что издание The Wall Street Journal подтверждает слухи: Шон Даффи продвигает идею о включении NASA в Министерство транспорта. Бергер отметил, что чиновнику это позволит приписать заслуги NASA, при этом ему не придется руководить агентством.

В ответ Маск заявил, что Даффи хочет убить агентство. Он также исказил фамилию исполняющего обязанности главы NASA, назвав его Dummy, что можно перевести как «болван», «чучело», а в случае художественной интерпретации подойдет вариант «дубинушка».

Скриншот публикации Илона Маска в соцсети X

Вскоре Маск также опубликовал опрос, в котором иронически затронул уровень профессионализма Даффи. Он поинтересовался, должен ли кто-то, чьим самым высоким достижением на пути к славе было залезание на дерево, возглавлять американскую космическую программу.

Шон Даффи в прошлом был профессиональным лесорубом, участвовавшим в городских турнирах. Также он занимался скоростным лазанием по столбам и побеждал на соревнованиях. Он получил степень бакалавра по маркетингу в колледже Святой Марии и степень доктора юридических наук в колледже Уильяма Митчелла.

Как писал The Wall Street Journal, Даффи сейчас является исполняющим обязанности NASA, но хочет в будущем возглавить агентство. На должность также претендует Джаред Айзекман, совершивший две миссии на SpaceX. Айзекман — основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments, миллиардер и близкий союзник Илона Маска.

По данным издания, оба активно продвигают свои кандидатуры. Тем временем Даффи обсуждал с правительственными чиновниками возможность перевода NASA в компетенцию Министерства транспорта.

По словам представителя NASA, Даффи действительно заявил, что агентство может получить выгоду, став частью Кабинета министров или войдя в состав Министерства транспорта. При этом, как утверждает собеседник издания, Даффи никогда не говорил, что хочет руководить агентством.