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В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первая очередь города-небоскреба «Зеркальная линия»

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

Первая очередь «Зеркальной линии», которую завершат к 2030 году, в длину достигнет всего 2,4 километра. В этой части мегаполиса смогут проживать до 300 тысяч человек.

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

На экономическом форуме в Давосе представители Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть внутреннее наполнение первой секции «Зеркальной линии».

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM