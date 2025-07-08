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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 июля, 08:43
Рейтинг: +644
Посты: 1612

В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первая очередь города-небоскреба «Зеркальная линия» 

Агентство развития территории NEOM Саудовской Аравии опубликовало рендеры первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) у побережья Красного моря.

Сообщество
# Зеркальная линия
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 

Первая очередь «Зеркальной линии», которую завершат к 2030 году, в длину достигнет всего 2,4 километра. В этой части мегаполиса смогут проживать до 300 тысяч человек. 

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 

На экономическом форуме в Давосе представители Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть внутреннее наполнение первой секции «Зеркальной линии».

Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
Рендер первой очереди строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM 
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# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
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