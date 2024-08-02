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Саудовская Аравия показала рендеры стадиона в городе-небоскребе «Зеркальная линия»

Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM представило рендеры стадиона, который расположится на высоте более 350 метров, а точнее — на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line).

Рендер футбольного стадион, который расположится на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

Рендеры стадиона на 46 тысяч мест показали в рамках официальной заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

Рендер футбольного стадион, который расположится на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

«Стадион с полем, расположенным на высоте более 350 метров над землей, станет самым уникальным стадионом в мире», — говорится в заявке.

Строительство спортивного сооружения планируют начать в 2027 году, а завершить — в 2032-м.

Рендер футбольного стадион, который расположится на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM