Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при реализации мегапроекта в пустыне
Организаторы Олимпийских игр обратились к Южной Корее с предложением провести зимние Азиатские игры 2029 года из-за сомнений в том, будет ли вовремя готов еще не построенный круглогодичный горнолыжный курорт Тройена (Trojena) в Саудовской Аравии.
По данным агентства Reuters, Олимпийский совет Азии официально связался с Олимпийским комитетом Южной Кореи, чтобы обсудить возможность проведения соревнований в этой стране.
Дело в том, что Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM, которое курирует мегастройки страны, испытывает трудности с возведением курорта в установленные сроки. Одной из главных проблем называют наполнение гигантского искусственного водоема, который должен расположиться в гористой местности примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров. Его гладь на время Игр планируют превратить в огромный каток. Рядом собираются построить роскошный отель, жилой район, рестораны, зал для конференций и другие объекты.
Также выявлены сложности с доступом к горному участку, куда ведет только одна дорога.
Напомним, что ранее другой мегапроект Саудовской Аравии — горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) — также столкнулся с проблемами.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
По статистике, большинство обучающихся тратят на выполнение домашнего задания около трех часов в день, но более высокие результаты отмечаются у тех ребят, кто уделяет этому занятию от трех–четырех. Родители часто оказываются перед сложным выбором: активно помогать ребенку с домашними заданиями, рискуя лишить его самостоятельности, или доверить ему ответственность, но, возможно, столкнуться со снижением успеваемости. Какой вариант лучше и почему – рассказали ученые Пермского Политеха.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб
Японская игра на логику
Медицина в «полном объеме»: как виртуальная реальность спасает людей
Растения-убийцы
Туринская плащаница: реликвия или подделка?
Мать дьявола: Клара Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии