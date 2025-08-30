Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при реализации мегапроекта в пустыне

Организаторы Олимпийских игр обратились к Южной Корее с предложением провести зимние Азиатские игры 2029 года из-за сомнений в том, будет ли вовремя готов еще не построенный круглогодичный горнолыжный курорт Тройена (Trojena) в Саудовской Аравии.

Рендер курорта Тройена / © NEOM

По данным агентства Reuters, Олимпийский совет Азии официально связался с Олимпийским комитетом Южной Кореи, чтобы обсудить возможность проведения соревнований в этой стране.

Рендер курорта Тройена / © NEOM

Дело в том, что Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM, которое курирует мегастройки страны, испытывает трудности с возведением курорта в установленные сроки. Одной из главных проблем называют наполнение гигантского искусственного водоема, который должен расположиться в гористой местности примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров. Его гладь на время Игр планируют превратить в огромный каток. Рядом собираются построить роскошный отель, жилой район, рестораны, зал для конференций и другие объекты.

Рендер курорта Тройена / © NEOM

Также выявлены сложности с доступом к горному участку, куда ведет только одна дорога.

Напомним, что ранее другой мегапроект Саудовской Аравии — горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) — также столкнулся с проблемами.