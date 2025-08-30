  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
30 августа, 08:27
Рейтинг: +678
Посты: 1666

Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при реализации мегапроекта в пустыне

Организаторы Олимпийских игр обратились к Южной Корее с предложением провести зимние Азиатские игры 2029 года из-за сомнений в том, будет ли вовремя готов еще не построенный круглогодичный горнолыжный курорт Тройена (Trojena) в Саудовской Аравии.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Рендер курорта Тройена / © NEOM
Рендер курорта Тройена / © NEOM

По данным агентства Reuters, Олимпийский совет Азии официально связался с Олимпийским комитетом Южной Кореи, чтобы обсудить возможность проведения соревнований в этой стране.

Рендер курорта Тройена / © NEOM
Рендер курорта Тройена / © NEOM

Дело в том, что Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM, которое курирует мегастройки страны, испытывает трудности с возведением курорта в установленные сроки. Одной из главных проблем называют наполнение гигантского искусственного водоема, который должен расположиться в гористой местности примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров. Его гладь на время Игр планируют превратить в огромный каток. Рядом собираются построить роскошный отель, жилой район, рестораны, зал для конференций и другие объекты.

Рендер курорта Тройена / © NEOM
Рендер курорта Тройена / © NEOM

Также выявлены сложности с доступом к горному участку, куда ведет только одна дорога.

Напомним, что ранее другой мегапроект Саудовской Аравии — горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия» (The Line) — также столкнулся с проблемами.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
800
Когда птицы правили планетой
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
29 августа, 14:18
ПНИПУ

Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком

По статистике, большинство обучающихся тратят на выполнение домашнего задания около трех часов в день, но более высокие результаты отмечаются у тех ребят, кто уделяет этому занятию от трех–четырех. Родители часто оказываются перед сложным выбором: активно помогать ребенку с домашними заданиями, рискуя лишить его самостоятельности, или доверить ему ответственность, но, возможно, столкнуться со снижением успеваемости. Какой вариант лучше и почему – рассказали ученые Пермского Политеха.

ПНИПУ
# домашние задания
# мотивация
# уроки
# школа
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
30 июля, 18:00
Александр Березин

Крупнейший опрос Nature показал раскол среди физиков по вопросу о природе реальности

Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.

Физика
# квантовая механика
# Копенгагенская интерпретация
# физика
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

    29 августа, 20:53

  2. Физики создали вдохновленный сетчаткой фотодиод для машинного зрения

    29 августа, 20:02

  3. Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

    29 августа, 14:50

  4. У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики

    29 августа, 14:35
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Сергей Механик
12 минут назад
Что тут скажешь, молодцы. 👍 И «помирили» бы заодно теорию относительности и квантовую механику. 🫨

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Сергей Механик
20 минут назад
Надеюсь, такое происходит и возможно только в США. 🤔

Большинство американских неврологов, назначавших лекарства при рассеянном склерозе, получали выплаты от фармкомпаний 

Rus Rus
1 час назад
Удивительно. Очень интересно

Биологи описали механизм «борьбы яда с ядом» у глубоководного золотистого червя

Сергей Механик
1 час назад
А где же вывод? 😳 Это хорошо или плохо? 🤔

Инфографика: сколько европейцы тратят времени на просмотр экрана телефона

Сергей Механик
1 час назад
Короче, опять одни случайности, предположения и гипотезы... 🥴

Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

Сергей Механик
1 час назад
Vadim, не совсем понятно. Если соединение напрямую со спутником, зачем ещё привлечение оператора связи?

Тридцатый полет и посадка: Falcon 9 обновила рекорд многоразовости

Влад Зимин
2 часа назад
Евгений, а их в России за Уралом действительно практически нет. Транссиб и БАМ с ответвлениями. Этим карту не закрасишь.

Железнодорожная сеть мира

Елена Карпова
2 часа назад
Если вы на самом деле хотите разобраться в том, что записано в Библии, то попросите Бога помочь вам и он пошлет вам людей, которые помогут её понять.

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Мэн Гонов
3 часа назад
Про Индию почему не пишут, на карте черно. Знаю, ездят на крыше, про ТБ не слышали

Железнодорожная сеть мира

Евгений Скигин
3 часа назад
"Карта железнодорожной сети показывает" - ничего она не показывает, на месте России дорог нет. Иллюстрация - отстой. Как в принципе и сама статья.

Железнодорожная сеть мира

Антон Кучерук
3 часа назад
Про КНДР это выходит не самое длинное путешествие, потому что выходит за границы РФ. Потому что по России Москва - Владивосток самая долгая поездка

Железнодорожная сеть мира

iwakawa
4 часа назад
Ну хоть ссылку на оригинальное исследование оставили бы. Вот она: https://www.nature.com/articles/s41598-021-89349-3

Развитие экстремистских группировок подчиняется математическому уравнению

Евгений Истомин
5 часов назад
журавлёв, когда же ты перестанешь тупить?

Индийские специалисты помогли SpaceX избежать аварии

Сергей Кузнецов
7 часов назад
Александр, я разве сказал, что они не американцы? Если человек умеет читать и писать по-испански, про него можно сказать, что он "не умеет читать и

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

Валерий Волков
7 часов назад
Когда "успех" янки, заслуживает только мультяшного показа...)

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Lumen
7 часов назад
Иван, потому что суть успеха в посадке. Очередной опыт на будущее. Пусть и ценой шипа

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

emir aznakayev
8 часов назад
Сергей, привлекательным до отвращения.

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

emir aznakayev
8 часов назад
А мы тут не причем , совсем мы не причем! Человек- самое миролюбимое животное в мире.

Биологи развеяли популярный миф о вымерших тасманийских волках

NeoLogism
9 часов назад
Написали побольше подробностей а то зашёл почитать а там всего на 30 секунд прочтения

Железнодорожная сеть мира

Имя Фамилия
9 часов назад
Витамин D содержится в печени трески, поэтому зимой надо ее есть. Тем, кто живет в малосолнечном климате и не имеет возможности каждый день гулять

Ученые рассказали, как правильно подготовить иммунитет к сезону простуд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно