Саудовская Аравия анонсировала мегапроект с масштабным кластером небоскребов

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд объявил о начале реализации нового масштабного градостроительного проекта в Мекке под названием «Ворота короля Салмана» (King Salman Gate).

Рендер проекта «Ворота короля Салмана» / © RUA AlHaram AlMakki Company

«Ворота короля Салмана» займут территорию площадью около 12 миллионов квадратных метров и будут расположены в непосредственной близости от Заповедной мечети. Цель проекта — развитие городской инфраструктуры, улучшение транспортной доступности к святыне и повышение качества обслуживания паломников и жителей города.

Рендер проекта «Ворота короля Салмана» / © RUA AlHaram AlMakki Company

Комплекс объединит жилые, гостиничные, торговые и культурные зоны, предлагая разнообразные возможности для жителей, паломников и туристов. На его территории смогут одновременно разместиться около 900 тысяч человек, совершающих молитву как в помещениях, так и под открытым небом.

Рендер проекта «Ворота короля Салмана» / © RUA AlHaram AlMakki Company

«Ворота короля Салмана» станут мощным стимулом для развития местной экономики: ожидается, что к 2036 году проект создаст более 300 тысяч рабочих мест, способствуя достижению целей национальной стратегии Vision 2030, направленной на диверсификацию и устойчивый рост экономики.

© RUA AlHaram AlMakki Company

Запуск проекта «Ворота короля Салмана» знаменует собой очередной шаг Саудовской Аравии на пути к преобразованию Мекки в современный, динамично развивающийся город мирового уровня, при этом сохраняющий свою духовную и культурную самобытность.

Проект направлен на поддержку растущего потока паломников, создание новых рабочих мест и превращение Мекки в символ гармонии традиций и прогресса.