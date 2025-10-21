Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Саудовская Аравия анонсировала мегапроект с масштабным кластером небоскребов
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд объявил о начале реализации нового масштабного градостроительного проекта в Мекке под названием «Ворота короля Салмана» (King Salman Gate).
«Ворота короля Салмана» займут территорию площадью около 12 миллионов квадратных метров и будут расположены в непосредственной близости от Заповедной мечети. Цель проекта — развитие городской инфраструктуры, улучшение транспортной доступности к святыне и повышение качества обслуживания паломников и жителей города.
Комплекс объединит жилые, гостиничные, торговые и культурные зоны, предлагая разнообразные возможности для жителей, паломников и туристов. На его территории смогут одновременно разместиться около 900 тысяч человек, совершающих молитву как в помещениях, так и под открытым небом.
«Ворота короля Салмана» станут мощным стимулом для развития местной экономики: ожидается, что к 2036 году проект создаст более 300 тысяч рабочих мест, способствуя достижению целей национальной стратегии Vision 2030, направленной на диверсификацию и устойчивый рост экономики.
Запуск проекта «Ворота короля Салмана» знаменует собой очередной шаг Саудовской Аравии на пути к преобразованию Мекки в современный, динамично развивающийся город мирового уровня, при этом сохраняющий свою духовную и культурную самобытность.
Проект направлен на поддержку растущего потока паломников, создание новых рабочих мест и превращение Мекки в символ гармонии традиций и прогресса.
У астрономов появилось возможное объяснение феномену, который обнаружили несколько лет назад: у некоторых карликовых планет и даже астероидов есть кольца, как у газовых гигантов. Ученые предположили, что кольца малых тел формируются благодаря их неправильной форме и, как следствие, неравномерно распределенной гравитации.
Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
