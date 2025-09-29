Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог
Когда машинист Хань Цзюньцзя начал свою карьеру в 1992 году, по железным дорогам Китая все еще ходили паровозы, едва способные разгоняться до 50 километров в час. Но с тех пор экономика страны пережила один из самых стремительных рывков в новейшей истории: ВВП вырос почти в пять раз, а вместе с ним в инфраструктуру были вложены колоссальные инвестиции — в том числе и в железнодорожный транспорт.
Для Цзюньцзя это означало путь от чадящих паровозов до ультрасовременных скоростных составов всего за 26 лет. Две фотографии, на одной из которых он стоит рядом с паровым локомотивом, а на другой — рядом с поездом Fuxing, на которые обратило внимание издание PetaPixel, отражают развитие Китая нагляднее любых слов. Первая фотография выглядит так, будто сделана в XIX веке, а не на излете XX. Вторая — демонстрация прогресса: скоростной поезд, роскошный вид транспорта, доступный лишь немногим странам.
В 1996 году Хань пересел в дизельный локомотив и был в восторге: в кабине появился датчик температуры, зеркало заднего вида и система мониторинга. Но дизельные составы оказались очень шумными — весь день приходилось кричать, если требовалось что-то сказать коллегам.
С 2008 года появились электропоезда, которые уже развивали скорость около 160 километров в час и были намного безопаснее, так как управлялись компьютерами. В те же годы Китай начал строить высокоскоростную линию Пекин — Шанхай, и Хань подал заявку стать машинистом этого маршрута. Когда дорога открылась в 2017 году, он встал за пульт управления поездом Fuxing, мчащимся со скоростью 350 километров в час.
«Каждый раз, когда я брался за управление новым поездом, я чувствовал прогресс железнодорожных технологий страны», — отметил Хань.
