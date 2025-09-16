Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эксперты рассказали, как военные бюджеты и технологическая конкуренция перестраивают космическую экономику

Рост оборонных бюджетов и гонка в сфере прямого подключения к устройствам (direct-to-device) подталкивают развитие мировой космической экономики, заявил глава консалтинговой компании Novaspace Пак Ревийон на открытии конференции World Space Business Week 15 сентября 2025 года.

Инфографика космической экономики / © Novaspace

По данным Novaspace, объем космической экономики в 2024 году составил 596 миллиардов долларов и ожидается ее рост до 944 миллиардов долларов к 2033 году. Существенная часть этого увеличения придется на прикладные решения, использующие спутниковые данные — от GPS до систем наблюдения Земли.

В то же время космическая отрасль переживает активную консолидацию: с 2021 года ежегодно завершается в среднем более 50 сделок по слияниям и поглощениям. Дополнительно рынок меняют сделки вроде недавней продажи спектра EchoStar компании SpaceX.

Спрос на суверенные космические возможности продолжает расти. Помимо США, Китая, Японии, России и Франции, в космические системы инвестируют еще 89 стран. Совокупные бюджеты в 2024 году составили 135 миллиардов долларов, из которых 73 миллиарда пришлось на оборону и 62 миллиарда — на гражданские программы.

Одновременно внедрение технологий искусственного интеллекта может трансформировать отрасль, где к 2030 году ожидается до 50 тысяч космических аппаратов на околоземной орбите.

SpaceX продолжает доминировать на рынке запусков, обеспечив 43% из 172 мировых стартов ракет в 2024 году. Однако в ближайшие пять лет на рынке появятся и новые поставщики ракетных услуг, подчеркнул Ревийон.