Эксперты рассказали, как военные бюджеты и технологическая конкуренция перестраивают космическую экономику
Рост оборонных бюджетов и гонка в сфере прямого подключения к устройствам (direct-to-device) подталкивают развитие мировой космической экономики, заявил глава консалтинговой компании Novaspace Пак Ревийон на открытии конференции World Space Business Week 15 сентября 2025 года.
По данным Novaspace, объем космической экономики в 2024 году составил 596 миллиардов долларов и ожидается ее рост до 944 миллиардов долларов к 2033 году. Существенная часть этого увеличения придется на прикладные решения, использующие спутниковые данные — от GPS до систем наблюдения Земли.
В то же время космическая отрасль переживает активную консолидацию: с 2021 года ежегодно завершается в среднем более 50 сделок по слияниям и поглощениям. Дополнительно рынок меняют сделки вроде недавней продажи спектра EchoStar компании SpaceX.
Спрос на суверенные космические возможности продолжает расти. Помимо США, Китая, Японии, России и Франции, в космические системы инвестируют еще 89 стран. Совокупные бюджеты в 2024 году составили 135 миллиардов долларов, из которых 73 миллиарда пришлось на оборону и 62 миллиарда — на гражданские программы.
Одновременно внедрение технологий искусственного интеллекта может трансформировать отрасль, где к 2030 году ожидается до 50 тысяч космических аппаратов на околоземной орбите.
SpaceX продолжает доминировать на рынке запусков, обеспечив 43% из 172 мировых стартов ракет в 2024 году. Однако в ближайшие пять лет на рынке появятся и новые поставщики ракетных услуг, подчеркнул Ревийон.
Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
