  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 декабря, 09:48
ПНИПУ
5

Пермяки автоматизировали расчет осадки фундаментов по российским нормативам

❋ 4.6

Одна из самых ответственных задач при проектировании зданий — прогноз того, насколько просядет его фундамент. От этого напрямую зависят долговечность и безопасность всего сооружения. Традиционно инженеры используют для этого иностранные программы. Однако зарубежные аналоги не учитывают российские нормативы, вынуждая российских проектировщиков дополнительно адаптировать расчеты под отечественные требования. Ученые Пермского Политеха разработали первый в России программный модуль, который в автоматическом режиме выполняет все необходимые расчеты осадки фундамента по российским нормативам. Такой подход не только заменит ручные вычисления, но и сократит время проектирования.

ПНИПУ
# автоматизация
# безопасность
# просадка грунта
# строительство
# технологии
# фундамент
Вид на строительную площадку с высоты / © AerialPerspective Works, Istockphoto.com

Современное строительство сталкивается с фундаментальным вызовом — необходимостью обеспечивать долговечность, устойчивость и безопасность объектов в условиях ограниченных ресурсов и все более плотной городской застройки: только за 2024 год в России построили более 107 миллионов квадратных метров жилья.

Надежность любой инфраструктуры закладывается еще на этапе проектирования, где критически важно учитывать взаимодействие конструкций с естественной средой — грунтовым основанием. Оно представляет собой сложные, неоднородные системы, поведение которых под нагрузкой трудно предсказать без применения точных расчетов. Ошибки на этой стадии носят накопительный характер и могут проявиться спустя годы в виде деформаций, снижающих эксплуатационные качества застройки и приводящих к аварийным ситуациям. Особенно остро эта проблема стоит в регионах со сложными геологическими условиями, где риски непредсказуемой осадки грунта многократно возрастают.

Несмотря на существование мощных зарубежных систем проектирования, на рынке отсутствуют доступные программы, которые были бы напрямую адаптированы под актуальные российские нормативы. Иностранное ПО часто не учитывает требований, необходимых для расчета осадки фундаментов в отечественной практике.

Это означает, что инженеру приходится либо самостоятельно адаптировать результаты чужой программы под нормативы, либо делать это вручную. Кроме того, существующие инструменты часто оказываются слишком сложными и многофункциональными (то есть избыточными для этой задачи), а также не обеспечивают полного цикла вычислений, что в итоге увеличивает время проектирования и неизбежно повышает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ученые Пермского Политеха разработали первый в России программный модуль, который автоматически рассчитывает осадку фундамента по российским стандартам. Это позволит инженерам быстро получать точный результат, соответствующий всем отечественным нормативам. Статья опубликована в журнале «Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость».

Разработанный инструмент представляет собой специализированный программный модуль, встроенный в систему для черчения и проектирования AutoCAD. Ключевое преимущество такого решения в том, что при такой интеграции специалист сможет работать не только в этой системе, но и в ее российском аналоге nanoCAD. В будущем это позволит инженеру легко перейти на отечественное ПО без потери функциональности и необходимости переучиваться.

Программа ученых состоит из нескольких независимых блоков, каждый из которых решает свою конкретную задачу. В первую очередь, модуль выполняет автоматизированный расчет конечной осадки по методу послойного суммирования. Он предполагает, что грунт под фундаментом делится на слои, для каждого из которых отдельно выполняются вычисления, а затем складываются в итоговое значение. Алгоритм учитывает уровень грунтовых вод и суммирует деформации, полностью исключая арифметические и методические ошибки, присущие ручным вычислениям.

Также программа обеспечивает нормативное соответствие каждого расчета. Встроенный модуль автоматически извлекает и точно подставляет все необходимые нормирующие значения, что становится критически важным для прохождения государственных и технических экспертиз.

— Мы протестировали разработку на существующих инженерно-геологических данных и использовали реалистичные параметры фундамента и характеристики многослойного грунтового основания. Программа автоматически рассчитала два принципиально важных для проектировщика показателя. Во-первых, это суммарная осадка фундамента, дающая точное представление о степени просадки сооружения под нагрузкой. Во-вторых, алгоритм установил глубину, до которой распространяется деформирующее влияние возводимого здания. Этот показатель также необходим для оценки взаимодействия с подземными коммуникациями или соседними объектами, — рассказал Сергей Костарев, доктор технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ.

Помимо числовых значений, программа сформировала графическую схему и на готовом чертеже отобразила все ключевые элементы: контур фундамента, все слои грунта, а также уровень грунтовых вод и как глубоко заложено основание. Важнейшим элементом визуализации стали эпюры напряжений — графики, демонстрирующие распределение давлений от собственного веса грунта и от внешней нагрузки сооружения по всей глубине массива. Такой инструмент позволяет проектировщику мгновенно выявить потенциальные проблемные зоны и принять обоснованное решение, экономя время на анализе и интерпретации данных.


Эскиз расчетной схемы фундамента: NL – граница природного рельефа, S1 – глубина заложения фундамента, K – глубина грунтовых вод, Z1 – нижняя граница сжимаемой толщи, 1–4 – инженерно-геологические элементы / © Пресс-служба ПНИПУ

— На практике программа работает следующим образом. Сначала она последовательно запрашивает все необходимые для расчета данные. Эти параметры стандартны и берутся из отчета о предварительных исследованиях участка перед строительством. После ввода данных модуль автоматически выполняет все вычисления по утвержденной методике, строго следуя требованиям российского свода правил. Инженер получает два ключевых результата: числовое значение осадки фундамента и готовую графическую схему для дальнейшего проектирования. Программа создана в строгом соответствии с нормативными документами, утвержденными Минстроем России, что гарантирует ее корректность для отечественного проектирования. При этом сам метод послойного суммирования считается универсальным, поэтому подобные расчеты можно применять для оценки осадки фундаментов на грунтах любой страны, — отметил Сергей Костарев.

Предложенная разработка предоставляет собой готовое решение для проектирования. Она закладывает основу для создания других отечественных инженерных программ, которые будут работать по российским нормам, стоить дешевле зарубежных аналогов и при этом превосходить их по удобству для решения конкретных задач.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1380 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# автоматизация
# безопасность
# просадка грунта
# строительство
# технологии
# фундамент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Магия физики элементарных частиц
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Чекисты на защите столицы
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
16 декабря, 09:09
ПНИПУ

Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

ПНИПУ
# водоснабжение
# прогнозирование
# технологии
# электроэнергия
# энергозатраты
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно