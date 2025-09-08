Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Крестный отец ИИ» предсказал массовую безработицу уже скоро

Джеффри Хинтон / © Chris Young / Keystone Press Agency / Global Look Press

В интервью The Financial Times британский и канадский ученый, лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон заявил, что «богатые люди» будут заменять работников искусственным интеллектом. По его словам, это создаст массовую безработицу и огромный рост прибылей.

«Это сделает несколько человек намного богаче, а большинство людей станут беднее. Это вина не искусственного интеллекта, а капиталистической системы», — считает ученый.

По его мнению, сильнее всего пострадают отрасли, в которых люди выполняют рутинные задачи. Высококвалифицированные специалисты дольше смогут сохранить свои должности, а в сфере здравоохранения искусственный интеллект может принести пользу.

Хинтон не согласен с идеей генерального директора OpenAI Сэма Альтмана об универсальном базовом доходе. Ученый уверен, что это не заменит чувство собственной ценности, которое люди получают от работы.

Хинтон уже давно предупреждает об опасностях искусственного интеллекта без защитных механизмов. По его оценке, после развития сверхразума риск уничтожения человечества составляет около 10-20%. Он поясняет, что опасности делятся на две категории: риск от самой технологии для будущего человечества и последствия использования искусственного интеллекта людьми с плохими намерениями.

Ученый признал потенциальные положительные стороны искусственного интеллекта на фоне его огромных возможностей и неопределенности. Он подчеркнул, что никто не знает, что произойдет в будущем. По словам Хинтона, люди «находятся в историческом моменте, когда происходит нечто удивительное». События могут развиваться как хорошо, так и плохо, а люди могут лишь строить догадки.