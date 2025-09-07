Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные 3,6 миллиона долларов
Неизвестный поклонник «Звездных войн» приобрел меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии за 3,6 миллиона долларов. Его называют самым дорогим реквизитом франшизы, проданном на аукционе.
Как сообщает The Hollywood Reporter, 4 сентября аукционный дом Propstore провел торги, на которых можно было приобрести различные предметы из популярных фильмов.
Стоимость светового меча предварительно оценивали в сумму от 1 до 3 миллионов долларов. Он ушел с молотка за 2,9 миллиона долларов. Итоговая сумма вместе с комиссией составила 3,654 миллиона долларов.
Этот световой меч использовали во время съемок фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Его использовали актер Дэвид Проуз и его дублер Боб Андерсон. Вероятно, это единственный световой меч из оригинальной трилогии «Звездных войн», когда-либо выставлявшийся на аукцион.
На том же аукционе выставили один из мечей Хейдена Кристенсена со съемок приквелов. С учетом комиссии его продали за 126 тысяч долларов. Среди других лотов на торгах представили кнут и ремень, которые использовал Харрисон Форд на съемках фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Их продали за 475,6 тысячи долларов.
