Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стартовали летные испытания нового американского «самолета Судного дня»

Военно-воздушные силы США и специалисты компании Sierra Nevada Corp. (SNC) начали летные испытания «самолета Судного дня» нового поколения, который может быть использован в случае ядерной войны.

Художественное изображение будущего «самолета Судного дня» ВВС США / © Sierra Nevada

В опубликованном пресс-релизе компании говорится, что испытания системы управления выживаемостью в воздухе (SAOC) самолета E-4C проходят в Центре авиационных инноваций и технологий в Дейтоне, штат Огайо.

SAOC призван служить воздушным командно-штабным центром, который будет задействован в самых катастрофических обстоятельствах. В случае ядерной войны или другой масштабной катастрофы которая уничтожит или выведет из строя большинство военных командных центров, SAOC позволит президенту руководить американскими войсками и передавать приказы с воздуха.

В 2024 году ВВС США заключили с SNC контракт на сумму 13 миллиардов долларов на строительство пяти самолетов SAOC для замены устаревшего парка ВВС из четырех самолетов E-4B Nightwatch. Ожидается, что Sierra Nevada завершит работы к июлю 2036 года.

Самолеты создаются на базе глубоко модернизированных Boeing 747-8. Sierra Nevada усиливает их для защиты от радиации и электромагнитных импульсов, а также оснащает антеннами связи, компьютерами и системами управления полетами.