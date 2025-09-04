  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 сентября, 20:32
Bloomberg: Си Цзиньпин в разговорах с Ким Чен Ыном признался, что размышляет над тем, как прожить до150 лет 

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал возможность дожить до 150 лет. Он заявил, что 70 лет — это «все еще ребенок».

# долголетие
# Китай
# медицина
# Северная Корея
Си Цзиньпин / © Ken Ishii / Getty Images
Си Цзиньпин / © Ken Ishii / Getty Images

Как сообщает агентство Bloomberg, китайский лидер обсудил тему продления жизни во время беседы с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, когда они направлялись к площади Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине.

Беседа лидеров попала в прямой эфир, когда они направлялись к площади Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине. Запись разговора о долголетии длилась меньше минуты, иногда можно было уловить лишь отдельные слова. 

В начале разговора слышно, как Си сказал на китайском языке «в эти дни» и «70 лет». Переводчик перевел на русский язык: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок».

Ответ Путина на записи был слышен нечетко, но переводчик заговорил на китайском языке: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно непрерывно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия». Затем было слышно, как отдельный переводчик упоминает на корейском языке трансплантацию органов.

В ответ Си заявил: «Прогнозы таковы, что в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет». После этого камера переключилась.

3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 10:18
Александр Березин

Генетики нашли родину славян

Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.

История
# генетика
# Европа
# история
# славяне
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
