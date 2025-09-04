Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Bloomberg: Си Цзиньпин в разговорах с Ким Чен Ыном признался, что размышляет над тем, как прожить до150 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал возможность дожить до 150 лет. Он заявил, что 70 лет — это «все еще ребенок».

Си Цзиньпин / © Ken Ishii / Getty Images

Как сообщает агентство Bloomberg, китайский лидер обсудил тему продления жизни во время беседы с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, когда они направлялись к площади Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине.

Беседа лидеров попала в прямой эфир, когда они направлялись к площади Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине. Запись разговора о долголетии длилась меньше минуты, иногда можно было уловить лишь отдельные слова.

В начале разговора слышно, как Си сказал на китайском языке «в эти дни» и «70 лет». Переводчик перевел на русский язык: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок».

Ответ Путина на записи был слышен нечетко, но переводчик заговорил на китайском языке: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно непрерывно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе, и даже достичь бессмертия». Затем было слышно, как отдельный переводчик упоминает на корейском языке трансплантацию органов.

В ответ Си заявил: «Прогнозы таковы, что в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет». После этого камера переключилась.