Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 декабря, 19:56
Рейтинг: +122
Посты: 357

В России ускорят создание материалов для атомных реакторов с 10 лет до трех месяцев

Российские исследователи собираются ускорить создание материалов, необходимых для строительства атомных реакторов. Сейчас испытания занимают до десяти лет, но с помощью ионного ускорителя разработчики смогут сократить их до трех месяцев. 

Сообщество
# атомный реактор
# испытания
# материалы
# технологии
# токамак
ВНИИ имени Бочвара с 2023 года ведет реакторные испытания материалов тепловыделяющих элементов (трубок с ядерным топливом), из композита SiC-SiC, то есть карбида кремния, армированного карбидом кремния / © «Страна Росатом»
ВНИИ имени Бочвара с 2023 года ведет реакторные испытания материалов тепловыделяющих элементов (трубок с ядерным топливом), из композита SiC-SiC, то есть карбида кремния, армированного карбидом кремния / © «Страна Росатом»

Российские исследователи в рамках нацпроекта «Перспективные атомные и энергетические технологии» разрабатывают новые материалы, необходимые, в том числе, для строительства атомных реакторов. Испытания новых материалов в условиях, приближенных к реакторным, занимают от пяти до десяти лет. Если работать по традиционным методам, построить новые реакторы получится нескоро.

Как рассказал Naked Science научный руководитель направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексей Дуб, в России планируют ускорить создание необходимых материалов с 10 лет до трех месяцев. По его словам, предложенный метод позволяет не жертвовать безопасностью.

Дуб пояснил, что задача проекта — изменить методику длительных испытаний новых материалов. Традиционно материал испытывали в таких же условиях, которые будут в новом реакторе. Команда российских исследователей предложила проводить испытания с ионными ускорителями, способными дать намного более высокую плотность излучения. 

«С помощью определенных методик пересчета мы понимаем, что условно столько-то часов под обстрелом такого ускорителя эквивалентны стольким-то годам в реакторе», — пояснил Дуб.

Команда уже готовит нормативную базу, позволяющую проводить подбор кандидатных новых материалов для активных зон реакторов на 60 лет. Новая методика поможет уложить весь процесс испытаний в один-три месяца.

Однако разработка важна не только из-за ускорения испытаний. Иногда получается, что новый материал можно испытывать в течение пяти-десяти лет. В этот период все работает, но потом появляются недопустимые параметры. Получается, исходная гипотеза разработчиков оказалась ошибочной.

«Не будем же мы все 60 лет испытывать, так никогда новых реакторов не сделать. А с ускорителями мы от такого риска уже избавлены», — отметил Дуб.

Однако он подчеркнул, что создать ионный ускоритель непросто. Важно учесть множество параметров, чтобы технология соответствовала условиям десятков лет работы в реакторе.

По словам Дуба, многие мировые исследователи работают над ионным ускорителем для ускоренных испытаний. По его словам, Россия в этом направлении опережает другие страны. Ученые уже перешли от качественной методики к количественной. 

