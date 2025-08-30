Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай построит экономику, основанную на возможностях искусственного интеллекта, к 2035 году

Одна из самых популярных китайских моделей искусственного интеллекта DeepSeek / © VCG

В документе заявлено, что к 2035 году ИИ станет «ключевым двигателем экономического развития страны», что позволит Китайской Народной Республике полностью вступить в новый этап развития интеллектуальной экономики и интеллектуального общества, обеспечив мощную поддержку базовой реализации социалистической модернизации.

В плане выделены шесть основных столпов общества, которые, как ожидается, будут глубоко интегрированы с ИИ к 2027 году. К ним относятся наука и технологии, благосостояние граждан, промышленное развитие, потребительские товары, государственное управление и международные отношения.

В частности, Китай рассчитывает использовать ИИ для улучшения всех аспектов национального развития: от методов проведения исследований учеными до способов, с помощью которых экологи отслеживают изменения в окружающей среде. Согласно плану, к 2030 году уровень использования искусственного интеллекта должен достичь 90%, что фактически станет новым типом инфраструктуры.

Китай также реализовал аналогичную стратегию развития технологий под руководством государства в рамках своего плана «Интернет плюс», который успешно превратил интернет в важнейший компонент экономики страны. План предполагает, что к 2035 году ИИ полностью изменит китайское общество, внедрив новый этап экономического и социального развития.