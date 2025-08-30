Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай построит экономику, основанную на возможностях искусственного интеллекта, к 2035 году
Государственный совет Китая опубликовал новый десятилетний план развития искусственного интеллекта (ИИ).
В документе заявлено, что к 2035 году ИИ станет «ключевым двигателем экономического развития страны», что позволит Китайской Народной Республике полностью вступить в новый этап развития интеллектуальной экономики и интеллектуального общества, обеспечив мощную поддержку базовой реализации социалистической модернизации.
В плане выделены шесть основных столпов общества, которые, как ожидается, будут глубоко интегрированы с ИИ к 2027 году. К ним относятся наука и технологии, благосостояние граждан, промышленное развитие, потребительские товары, государственное управление и международные отношения.
В частности, Китай рассчитывает использовать ИИ для улучшения всех аспектов национального развития: от методов проведения исследований учеными до способов, с помощью которых экологи отслеживают изменения в окружающей среде. Согласно плану, к 2030 году уровень использования искусственного интеллекта должен достичь 90%, что фактически станет новым типом инфраструктуры.
Китай также реализовал аналогичную стратегию развития технологий под руководством государства в рамках своего плана «Интернет плюс», который успешно превратил интернет в важнейший компонент экономики страны. План предполагает, что к 2035 году ИИ полностью изменит китайское общество, внедрив новый этап экономического и социального развития.
Изучив 15 протопланетных дисков вокруг молодых звезд, международная группа астрономов выявила в них отклонения в движении газа. Эти особенности ученые связали с возможным «искривлением» дисков, что объясняет различие наклонов орбит планет Солнечной системы.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
