Карта: крупнейшие поставщики нефти в Европу

В прошлом году страны Европы импортировали 9,3 миллиона баррелей сырой нефти в день, что сделало регион одним из крупнейших импортеров в мире.

Карта: крупнейшие поставщики нефти в Европу / © visualcapitalist

Поскольку страны Европейского союза стремятся снизить зависимость от российской нефти, импорт из США вырос на 6%, тогда как поставки из России сократились до 3% от общего объема импорта нефти в ЕС по сравнению с 27% в 2021 году.

По данным Энергетического института (EI), страны Содружества Независимых Государств (СНГ) стали вторым по величине поставщиком нефти в Европу после США, а на долю Африканского континента пришлась четверть общего объема поставок.

При этом государства Персидского залива, Ирак и Саудовская Аравия, занимают достаточно видное место в поставках нефти, отправляя по 766 и 774 тысячи баррелей в день соответственно.

Среди основных потребителей нефти в Европе выделяются Германия и Франция — на них приходится не менее 5 % мирового потребления этого энергоресурса.