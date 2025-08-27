Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: крупнейшие поставщики нефти в Европу
В прошлом году страны Европы импортировали 9,3 миллиона баррелей сырой нефти в день, что сделало регион одним из крупнейших импортеров в мире.
Поскольку страны Европейского союза стремятся снизить зависимость от российской нефти, импорт из США вырос на 6%, тогда как поставки из России сократились до 3% от общего объема импорта нефти в ЕС по сравнению с 27% в 2021 году.
По данным Энергетического института (EI), страны Содружества Независимых Государств (СНГ) стали вторым по величине поставщиком нефти в Европу после США, а на долю Африканского континента пришлась четверть общего объема поставок.
При этом государства Персидского залива, Ирак и Саудовская Аравия, занимают достаточно видное место в поставках нефти, отправляя по 766 и 774 тысячи баррелей в день соответственно.
Среди основных потребителей нефти в Европе выделяются Германия и Франция — на них приходится не менее 5 % мирового потребления этого энергоресурса.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Хотя ненормативная лексика часто вызывает негативное отношение к тому, кто ее применяет, и расходится с общественными нормами, в определенных условиях она может помочь. Ученые из Великобритании обнаружили: матерные выражения делают людей физически сильнее.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Утечка RAND с точки зрения истории: США устроили войну на Украине ради истощения Европы?
Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада
Допинг: быстрее, выше, сильнее
Стоит ли прогревать двигатель в холодную погоду
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
Защищено: Ядерная медицина: как выиграть сражение с Гидрой
Космическая гонка столетия: кто будет первым на Марсе
