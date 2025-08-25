Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Международная консалтинговая компания Henley & Partners определяет миллионера как человека с ликвидными инвестиционными активами, превышающими один миллион долларов США, не считая недвижимости.

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам / © NazarData / Reddit

В списке, составленном на основе данных одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini, наибольшее количество долларовых миллионеров живет в Северной Америке — более 26 миллионов человек. Интересно, что в Нью-Йорке каждый 22-й житель — миллионер. Кроме того, в Северной Америке за последние девять лет число миллионеров увеличилось на 2,7 миллиона человек.

Почти 18 миллионов богатых людей находятся в Азии, из которых подавляющее большинство проживает на Ближнем Востоке, в Сингапуре и Китае.

На Европу, с учетом всей территории России, приходится более 16 миллионов человек, чье финансовое состояние можно отнести к миллионерам.

В Латинской Америке и Африке проживает меньше всего богатых людей: 915 тысяч и 352 тысячи человек соответственно. Здесь количество миллионеров практически не меняется из года в год, оставаясь стабильным на протяжении последних пяти лет.