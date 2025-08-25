Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам
Международная консалтинговая компания Henley & Partners определяет миллионера как человека с ликвидными инвестиционными активами, превышающими один миллион долларов США, не считая недвижимости.
В списке, составленном на основе данных одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini, наибольшее количество долларовых миллионеров живет в Северной Америке — более 26 миллионов человек. Интересно, что в Нью-Йорке каждый 22-й житель — миллионер. Кроме того, в Северной Америке за последние девять лет число миллионеров увеличилось на 2,7 миллиона человек.
Почти 18 миллионов богатых людей находятся в Азии, из которых подавляющее большинство проживает на Ближнем Востоке, в Сингапуре и Китае.
На Европу, с учетом всей территории России, приходится более 16 миллионов человек, чье финансовое состояние можно отнести к миллионерам.
В Латинской Америке и Африке проживает меньше всего богатых людей: 915 тысяч и 352 тысячи человек соответственно. Здесь количество миллионеров практически не меняется из года в год, оставаясь стабильным на протяжении последних пяти лет.
В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
