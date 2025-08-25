  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
25 августа, 10:56
Рейтинг: +434
Посты: 947

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Международная консалтинговая компания Henley & Partners определяет миллионера как человека с ликвидными инвестиционными активами, превышающими один миллион долларов США, не считая недвижимости. 

Сообщество
# финансы
# экономика
Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам / © NazarData / Reddit 
Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам / © NazarData / Reddit 

В списке, составленном на основе данных одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini, наибольшее количество долларовых миллионеров живет в Северной Америке — более 26 миллионов человек. Интересно, что в Нью-Йорке каждый 22-й житель — миллионер. Кроме того, в Северной Америке за последние девять лет число миллионеров увеличилось на 2,7 миллиона человек.

Почти 18 миллионов богатых людей находятся в Азии, из которых подавляющее большинство проживает на Ближнем Востоке, в Сингапуре и Китае.

На Европу, с учетом всей территории России, приходится более 16 миллионов человек, чье финансовое состояние можно отнести к миллионерам.

В Латинской Америке и Африке проживает меньше всего богатых людей: 915 тысяч и 352 тысячи человек соответственно. Здесь количество миллионеров практически не меняется из года в год, оставаясь стабильным на протяжении последних пяти лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
5 минут назад
-
0
+
Хотелось бы взглянуть на анализ отдельно по странам. Особенно Евразия интересно. 😉
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Авг
600
Картвельская и индоевропейская этимология: история и современные значения лексем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Советские граждане и военнопленные в системе фашистских концлагерей
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Засейвить здоровье: питание между работой и семьей
АВИАПАРК
Москва
Лекция
26 Авг
700
Советская психология: мир, миф или казус?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:38
Адель Романова

Астрономы поняли, откуда до Земли могут доходить случайные сигналы внеземных цивилизаций

В поиске сигналов от внеземных цивилизаций ученые решили сосредоточиться не на целенаправленных посланиях человечеству, а на случайных «утечках информации» из межпланетного пространства гипотетической обитаемой системы. По расчетам, в определенные моменты до нас могут доходить сигналы внеземной космической связи. Кстати, благодаря «общению» Земли с марсианскими и другими зондами мы тоже постоянно невольно сообщаем о себе в глубокий космос.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межпланетная связь
# межпланетная станция
# радиоастрономия
# транзитный метод
# экзопланеты
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
22 августа, 13:09
Юлия Трепалина

Ученые объяснили, почему снежные барсы предпочли добычу крупнее себя

Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.

Биология
# добыча
# кошачьи
# охота
# поведение животных
# снежные барсы
# снежный барс
# хищники
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пермские ученые предложили новый способ очистить землю от нефти — с помощью растений

    25 августа, 11:10

  2. Тихий убийца: почему менингококк стал опасен для взрослых и как его распознать

    25 августа, 10:36

  3. Физики случайно научились складывать стеклянное микрооригами

    25 августа, 10:11

  4. Черные дыры назвали возможными «двигателями» темной энергии 

    25 августа, 09:35
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Ветров
59 секунд назад
Где,Андорра,Монако,Сан Марино?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
3 минуты назад
Max, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
3 минуты назад
Андрей, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Nikolai Zhiltsov
3 минуты назад
Sergey, евгений изначально писал в своём комменте про Европу, а не ЕС.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Александр Ветров
4 минуты назад
Marie, какая у Лихтенштейна промышленность?Это,просто,банковский подсос Европы,они ничего не производят,кроме,чужих банковских вкладов и всякого

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Сергей Механик
5 минут назад
Хотелось бы взглянуть на анализ отдельно по странам. Особенно Евразия интересно. 😉

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Jhon Snow
9 минут назад
Где Норвегия.?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Placoza D
18 минут назад
Marie, скажу больше, у нас и компов с интернетом нет. Все свои сообщения отстукивает морзянкой под диктовку КГБ. Похоже, чуб и правда иссушает мозг. Как

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Marie Onegai
31 минута назад
Русские, вы не поняли, когда твоя страна больше вообще всех остальных но ты сам по жопу в навозе и продал ребенка за айфон а душу за Мерседес, хотя

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

евгений Русский
41 минута назад
Константин, И что Дания из за этого потеряла Гренландию? Или я случайно зашёл на сайт по правописанию?

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

vladimir vladimir
53 минуты назад
M, rabsija-fašistkaja,otstalaja,nedo strana zaxvatčikov,izgoji mira. V druzjax-severnaja Korėja,ax xa.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

timsn100
1 час назад
вадим, вы просто не в теме, абсолютно. Вы даже русским языком владеете плохо.

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

timsn100
1 час назад
поскольку это в том числе мишень, то она и копирует внешне вероятного противника. Но может быть и ударным, если установить БЧ. Заголовок же такой,

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Константин Старков
1 час назад
Ну это классика - "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь". Невозможно отслеживать и при этом ещё предугадывать траекторию более одной

Исследователи обнаружили предел человеческого воображения

Александр Французов
1 час назад
Павел, вы бы для начала поинтересовались, почему его так назвали, (я про Дюгонь) а потом комментировали.

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

вадим осипов
1 час назад
вадим, смотри, мафиозы выебыаабтся. Ладно некогда дебилы, поэтому никакого американского гегемонизма не предвидится. Просто я есть бог. Ахам

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

вадим осипов
1 час назад
вадим, вадим, Дебила не понятно,что вся западная экономика создавалась долбоеба и и грохнуть ее в пять минут даже и санкций не надо, если экономика

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

вадим осипов
1 час назад
вадим, Дебила не понятно,что вся западная экономика создавалась долбоеба и и грохнуть ее в пять минут даже и санкций не надо, если экономика

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Юрий Мск
1 час назад
Ого, если взять Грецию, добавить Бельгию и посыпать сверху Кипром, будет почти как Новосибирская область, по территории. Место для комментариев от

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

вадим осипов
2 часа назад
вадим, Я бы того логика конечно спросил,назови профессору для начала всего четыре базовых правила логики и три правила образования логической

Американская компания скопировала «Герань-2», выдав беспилотник за собственную разработку 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно