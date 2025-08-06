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Почти как у SpaceX: китайская компания показала свою первую морскую посадочную платформу для ракеты Hyperbola-3

Частная компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., также известная как iSpace, впервые опубликовала фотографии своей морской беспилотной посадочной платформы. Именно на нее будут совершать посадку первые ступени частично многоразовой ракеты Hyperbola-3.

Первая морская посадочная платформа для ракеты Hyperbola-3 / © Weibo

Платформа имеет длину 100 метров и ширину 42 метра, а посадочная палуба занимает площадь 40 на 60 метров. Обладая водоизмещением 17 000 тонн и системой динамического позиционирования класса DP2, платформа способна точно удерживать позицию при волнении до четырех баллов, а также надежно осуществлять навигацию при волнении до пяти баллов.

© Weibo

Интеллектуальный беспилотный режим делает операции более безопасными и эффективными, а специальные отсеки для хранения позволяют удобно перевозить компоненты ракеты по морю.

Морская платформа iSpace по конструкции напоминает аналогичное судно SpaceX под названием Of Course I Still Love You, на которое садятся первые ступени ракеты Falcon 9.