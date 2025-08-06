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Почти как у SpaceX: китайская компания показала свою первую морскую посадочную платформу для ракеты Hyperbola-3
Частная компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., также известная как iSpace, впервые опубликовала фотографии своей морской беспилотной посадочной платформы. Именно на нее будут совершать посадку первые ступени частично многоразовой ракеты Hyperbola-3.
Платформа имеет длину 100 метров и ширину 42 метра, а посадочная палуба занимает площадь 40 на 60 метров. Обладая водоизмещением 17 000 тонн и системой динамического позиционирования класса DP2, платформа способна точно удерживать позицию при волнении до четырех баллов, а также надежно осуществлять навигацию при волнении до пяти баллов.
Интеллектуальный беспилотный режим делает операции более безопасными и эффективными, а специальные отсеки для хранения позволяют удобно перевозить компоненты ракеты по морю.
Морская платформа iSpace по конструкции напоминает аналогичное судно SpaceX под названием Of Course I Still Love You, на которое садятся первые ступени ракеты Falcon 9.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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