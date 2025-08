Почти как у SpaceX: китайская компания показала свою первую морскую посадочную платформу для ракеты Hyperbola-3

Первая морская посадочная платформа для ракеты Hyperbola-3 / © Weibo

Платформа имеет длину 100 метров и ширину 42 метра, а посадочная палуба занимает площадь 40 на 60 метров. Обладая водоизмещением 17 000 тонн и системой динамического позиционирования класса DP2, платформа способна точно удерживать позицию при волнении до четырех баллов, а также надежно осуществлять навигацию при волнении до пяти баллов.

© Weibo

Интеллектуальный беспилотный режим делает операции более безопасными и эффективными, а специальные отсеки для хранения позволяют удобно перевозить компоненты ракеты по морю.

Морская платформа iSpace по конструкции напоминает аналогичное судно SpaceX под названием Of Course I Still Love You, на которое садятся первые ступени ракеты Falcon 9.