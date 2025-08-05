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Стало известно, когда начнутся серийные поставки российских самолетов МС-21, «Суперджет-100» и Ил-114-300

В 2026 году в России стартуют серийные поставки сразу трех отечественных пассажирских лайнеров — МС-21, «Суперджета-100» и Ил-114-300. Об этом сообщил руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

МС-21-310 / © ОАК

По словам Чемезова, на заводах уже готовы 14 фюзеляжей МС-21, еще девять находятся на финальной стадии сборки. «Суперджет-100» полностью перешел на российские комплектующие, а в следующем году начнется серийное производство и этой модели. Та же ситуация и с Ил-114-300.

На данный момент все три самолета проходят сертификационные испытания.