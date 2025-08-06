  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 августа, 09:04
Александр Березин
1
292

Попадание сравнительно крупного астероида в Землю оказалось вероятнее, чем поражение человека молнией

❋ 4.6

Астероиды — наиболее крупная природная опасность, грозящая нашей планете в ближайшие 100 миллионов лет. Однако оценить степень этой опасности сложнее, чем кажется. Авторы нового исследования попробовали восполнить пробел.

Астрономия
# астероидная опасность
# астероиды
# астрономия
Тайга после взрыва астероида над Тунгуской, диаметр тела не превышал 65 метров. Площадь поваленной тайги с обгорелой корой тогда составила не менее 2150 квадратных километров. Авторы работы попробовали оценить риск столкновения Земли с телами, чья масса от 10 и более раз превосходит массу тела, оставившего поваленный лес на фото / © Wikimedia Commons

Падение даже не очень большого астероида (10-20 километров) дает наземный взрыв в 100 миллионов мегатонн, глобальное девятибалльное землетрясение и столь же глобальные цунами, огибающие всю планету не по разу, а также огненный дождь по всей Земле. Последнее такое событие 66 миллионов лет назад привело к гибели всех крупных наземных животных и вымиранию нептичьих динозавров. Согласно ряду ученых, сходное событие четверть миллиарда лет назад вызвало еще более крупное, пермское вымирание, ударившее, в свою очередь, по предкам млекопитающих. При этом, по расчетам астрономов, оба эти тела далеко не рекордные по размерам и в прошлом на планету падали тела существенно крупнее пары десятков километров в диаметре.

Опасны не только крупные тела. Даже существенно меньшие по масштабу объекты вроде Тунгусского астероида диаметром всего 50-60 метров дают взрывы мощнее трех мегатонн (по ряду оценок — до 50), массовый вывал леса на тысячах квадратных километров, гибель отдельных людей. В случае аналогичного события не в сибирской тайге, а над городом число жертв будет как при ядерном ударе той же силы. Причем если удар произойдет со стороны Солнца, не дав астрономам возможности заранее предупредить население о падении, то фактически убитых будет больше, чем при ядерном ударе, поскольку перед последним происходит оповещение через системы гражданской обороны, люди могут хотя бы спуститься в подвал.

Неудивительно, что ученые пытаются оценить, насколько вероятны падения астероидов разных размеров на нашу планету и до какой степени им можно помешать. Сделать это не очень просто, поскольку большинство астероидных взрывов не оставляют долгосрочных следов (тот же Тунгусский инцидент).

Авторы новой работы, текст которой они выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, решили вычислить вероятность падения тела крупнее 140 метров на нашу планету за время жизни среднестатистического человека. Для этого сперва рассчитали риск падения в год. Он оказался равен четырем миллиардным в год для каждого астероида. То есть если бы в нашей системе был всего один такой крупнее 140 метров, его стоило бы ждать примерно через 250 миллионов лет.

На практике в Солнечной системе известно около 11 тысяч сравнительно близких к Земле астероидов такого рода. Правда, эти данные неполны, поскольку техника, позволяющая массово выявлять такие тела, появилась исторически недавно. Считается, что недооценка реального числа подобных тел астрономами на сегодня минимум двойная. Соответственно, вероятность такого события — приблизительно 9,1 × 10−5 в год, или примерно одно в 11 тысяч лет. Величина кажется небольшой, но ее трудно назвать и очень малой. Интересно, что ряд ученых связывает резкое похолодание позднего дриаса 12800 лет назад именно с падением крупного небесного тела. Исследователи сравнили вероятность попадания тела крупнее 140 метров в Землю с вероятностью для одного человека погибнуть от разного рода неприятностей, таких как ДТП, атака слона, несчастные случаи при сложных прыжках с парашютами и так далее.

По вертикальной шкале опасность умереть от какого-то события, если оно наступит. По горизонтальной оси вероятность наступления самого события за время жизни одного человека. Шкалы логарифмические, то есть каждая следующая отметка в десять раз больше предыдущей. Снизу вверх угрозы: заражение бешенством, гриппом, вероятность падения на Землю астероида или кометы от 140 метров и более, атака койота (в США) гибель при рискованных прыжках с парашютом, ДТП, попадание молнии, гибель от отравления угарным газом, атака слона в Непале, гибель на пляже в ходе выкапывания ямы в глубоком песке / © C.R.Nugent et al.

Оказалось, шансы планеты получить падение такого тела за время жизни отдельного человека близки к вероятности смерти этого самого человека от гриппа. Напомним, для доковидного времени число умерших от гриппа в год на планете было от 290 до 650 тысяч в год (в зависимости от штамма и охвата вакцинации). А вот смерть от бешенства угрожает человеку с вероятностью на порядки меньшей. При этом риск того, что за время жизни человека его ударит молния, оказался выше шанса Земли получить попадание астероида больше 140 метров за время человеческой жизни.

У нового исследования есть ряд слабых мест. Его авторы признали, что долгопериодические кометы (скажем, Облака Оорта) изучены плохо и шансы столкновения с ними неясны. Не знают астрономы и вероятность появления межзвездных тел в нашей системе. В 2017-2025 годах их зарегистрировали три штуки, все они еще в Солнечной системе. Но сколько их находится в ней всего на данный момент — по сути, неизвестно, поскольку, по строгому определению (через сферу Хилла), диаметр Солнечной системы — до пары световых лет, что слишком много для учета всех тел более 140 метров телескопами.

Другая проблема: исследователи подсчитали риски только для тел от 140 метров. Тунгусский астероид был существенно меньше, но при взрыве над крупным городом мог убить сотни тысяч. Вероятность падения такого объекта намного выше, чем 140-метрового. Причем, как показал опыт Челябинского события 2013 года, оно может произойти довольно внезапно, без предупреждения от астрономов. Но какова эта вероятность — из новой научной работы понять трудно, поскольку подобные небольшие тела ею не охвачены.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# астероидная опасность
# астероиды
# астрономия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Энергия для жизни
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
750
Вселенная: от начала времен
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Языки меняются: почему?
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Красноборск — родина белого гриба и легенды о Ермаке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Спасение птиц в Анапе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Мифы об Африке
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Величайшие вымирания в истории Земли
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Авг
600
Новгородские берестяные грамоты. Письма из Средневековья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Космические исследования на обитаемых подводных лабораториях
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
4 августа, 12:43
ФизТех

Российский физик улучшил точность спутниковых снимков, снизив вероятность ошибки с 630 метров до 26

Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.

ФизТех
# Земля
# рельеф
# спутник
# спутниковые снимки
# фотографии
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
4 августа, 15:12
Денис Яковлев

Психологи нашли связь между депрессией и датой рождения

Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.

Психология
# времена года
# депрессия
# психические нарушения
# тревожность
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Nikita Lazarenko
Nikita Lazarenko
53 минуты назад
-
0
+
А что если шрам в памяти человечества настолько свежий, что именно падение метеорита обнулило человечество и заставило его внимательней смотреть на небо, тем самым запустив прогресс счета и нуминозности? (тут я пытался прикрепить ссылку на вики про ударную гипотезу Позднего Дриаса) И еще последняя находка и гипотеза про относительно недавно разрушенный город импактного события https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC Камней в космосе много, стоит взглянуть только на то как выглядит наша луна, а она напоминаю, в 300к км от нас
Телль-эль-Хаммам — Википедия
ru.m.wikipedia.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Tall_el-Hammam_overlooking_the_Jordan_Valley_2007.jpg/960px-Tall_el-Hammam_overlooking_the_Jordan_Valley_2007.jpg
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Попадание сравнительно крупного астероида в Землю оказалось вероятнее, чем поражение человека молнией

    6 августа, 09:04

  2. Зафиксирован резкий всплеск смертельных отравлений веселящим газом

    5 августа, 16:16

  3. Ученые рассказали, почему поражение печени развивается не у всех алкоголиков

    5 августа, 15:40

  4. Кубиты научили работать быстрее без потерь точности

    5 августа, 14:14
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

kordaigor@mail.ru
3 минуты назад
Ух ты! Уже собрали 14 фюзеляжей. Если мне память не изменяет, пару лет назад говорили, что 1700 самолётов соберут к 27 году. Осталось, значит, собрать 1686

Стало известно, когда начнутся серийные поставки российских самолетов МС-21, «Суперджет-100» и Ил-114-300

Слава Крюков
32 минуты назад
gotostereo, на русском что 4 России разговаривает? Я думаю и 253 многовато

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Александр Березин
32 минуты назад
tv, только не фуллерит (который может иметь разную твердость), а его наиболее твердый вариант -- тиснумит из Троицка. Однако, как отмечено в начале

Физикам удалось синтезировать чистый сверхтвердый гексагональный алмаз после 60 лет попыток

tv ovic
42 минуты назад
Фуллерит в два раза твёрже алмаза , это на заметку егэшникам😏

Физикам удалось синтезировать чистый сверхтвердый гексагональный алмаз после 60 лет попыток

Nikita Lazarenko
53 минуты назад
А что если шрам в памяти человечества настолько свежий, что именно падение метеорита обнулило человечество и заставило его внимательней смотреть

Попадание сравнительно крупного астероида в Землю оказалось вероятнее, чем поражение человека молнией

Gregory Saenko
1 час назад
Да ладно? И для такого заявления нужно было два года ждать? Там же сразу видно было, из какого мусора было собрано это ведро.

Следователи назвали виновного в крушении батискафа «Титан»

Александр Французов
1 час назад
Красивый

Стало известно, когда начнутся серийные поставки российских самолетов МС-21, «Суперджет-100» и Ил-114-300

Александр Французов
1 час назад
Ждем взлетающих тесловодов на дорогах городов

Новая технология поможет Tesla Roadster буквально прижиматься к дороге

Alex Alex
1 час назад
А в сантиметрах это сколько? 🤦‍♂️

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

Alisher Razzokov
3 часа назад
Turkish👍,English👍,Spanish👍 I ❤️ Uzbekistan

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

3 часа назад
Шухрат, так я и говорю как родство подбирали. Короче иконографика ради иконографики. Написали что-то и то ладно.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Sergey Gorovoy
9 часов назад
Олллла, отвечу, подражая маяковскому, интровертно: с о м н и т е л ь н о . 😂

Объявлены победители премии Refocus 2025 Color Photography в номинации «Дикая природа»

Goran Malcovich
10 часов назад
Шолпан, Человек считает родным тот язык, который таковым считает. Тут дело не в национальном признаке. Русский язык это язык родной для всех

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Валентин .
10 часов назад
Спасибо! Интересно и актуально. Ну а главное, да, что все живы

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

Валентин .
11 часов назад
Вечно у них гонки) Главное, чтобы толк был

США запланировали построить первую лунную АЭС, опередив Россию и Китай

Иван Колупаев
11 часов назад
Сергей, да я почти и не глумлюсь. Мошенники нынче ушлые пошли. Представятся кем-то значимым, напугают, затем польстят и человек теряет волю. Сам

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Сергей Соболев
11 часов назад
Алексей, а о чем тогда раньше думали--похоже не думали, а принимали все на веру в сознательность наших учёных. Истина всегда где-то рядом. Я по правде

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Сергей Соболев
11 часов назад
Pavel, вопрос сформулирован неправильно--от булды.Уже в начале двадцатого века движение Земли на орбите вокруг Солнца опровергалось опытами, в

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Шолпан Мустафина
12 часов назад
Это говорит не в вашу пользу, Шухрат! Надо знать родной язык!

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Sergey Panin
12 часов назад
gotostereo, скажи спасибо Горбачеву

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно