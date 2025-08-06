Попадание сравнительно крупного астероида в Землю оказалось вероятнее, чем поражение человека молнией

Астероиды — наиболее крупная природная опасность, грозящая нашей планете в ближайшие 100 миллионов лет. Однако оценить степень этой опасности сложнее, чем кажется. Авторы нового исследования попробовали восполнить пробел.

Падение даже не очень большого астероида (10-20 километров) дает наземный взрыв в 100 миллионов мегатонн, глобальное девятибалльное землетрясение и столь же глобальные цунами, огибающие всю планету не по разу, а также огненный дождь по всей Земле. Последнее такое событие 66 миллионов лет назад привело к гибели всех крупных наземных животных и вымиранию нептичьих динозавров. Согласно ряду ученых, сходное событие четверть миллиарда лет назад вызвало еще более крупное, пермское вымирание, ударившее, в свою очередь, по предкам млекопитающих. При этом, по расчетам астрономов, оба эти тела далеко не рекордные по размерам и в прошлом на планету падали тела существенно крупнее пары десятков километров в диаметре.

Опасны не только крупные тела. Даже существенно меньшие по масштабу объекты вроде Тунгусского астероида диаметром всего 50-60 метров дают взрывы мощнее трех мегатонн (по ряду оценок — до 50), массовый вывал леса на тысячах квадратных километров, гибель отдельных людей. В случае аналогичного события не в сибирской тайге, а над городом число жертв будет как при ядерном ударе той же силы. Причем если удар произойдет со стороны Солнца, не дав астрономам возможности заранее предупредить население о падении, то фактически убитых будет больше, чем при ядерном ударе, поскольку перед последним происходит оповещение через системы гражданской обороны, люди могут хотя бы спуститься в подвал.

Неудивительно, что ученые пытаются оценить, насколько вероятны падения астероидов разных размеров на нашу планету и до какой степени им можно помешать. Сделать это не очень просто, поскольку большинство астероидных взрывов не оставляют долгосрочных следов (тот же Тунгусский инцидент).

Авторы новой работы, текст которой они выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, решили вычислить вероятность падения тела крупнее 140 метров на нашу планету за время жизни среднестатистического человека. Для этого сперва рассчитали риск падения в год. Он оказался равен четырем миллиардным в год для каждого астероида. То есть если бы в нашей системе был всего один такой крупнее 140 метров, его стоило бы ждать примерно через 250 миллионов лет.

На практике в Солнечной системе известно около 11 тысяч сравнительно близких к Земле астероидов такого рода. Правда, эти данные неполны, поскольку техника, позволяющая массово выявлять такие тела, появилась исторически недавно. Считается, что недооценка реального числа подобных тел астрономами на сегодня минимум двойная. Соответственно, вероятность такого события — приблизительно 9,1 × 10−5 в год, или примерно одно в 11 тысяч лет. Величина кажется небольшой, но ее трудно назвать и очень малой. Интересно, что ряд ученых связывает резкое похолодание позднего дриаса 12800 лет назад именно с падением крупного небесного тела. Исследователи сравнили вероятность попадания тела крупнее 140 метров в Землю с вероятностью для одного человека погибнуть от разного рода неприятностей, таких как ДТП, атака слона, несчастные случаи при сложных прыжках с парашютами и так далее.

По вертикальной шкале опасность умереть от какого-то события, если оно наступит. По горизонтальной оси вероятность наступления самого события за время жизни одного человека. Шкалы логарифмические, то есть каждая следующая отметка в десять раз больше предыдущей. Снизу вверх угрозы: заражение бешенством, гриппом, вероятность падения на Землю астероида или кометы от 140 метров и более, атака койота (в США) гибель при рискованных прыжках с парашютом, ДТП, попадание молнии, гибель от отравления угарным газом, атака слона в Непале, гибель на пляже в ходе выкапывания ямы в глубоком песке / © C.R.Nugent et al.

Оказалось, шансы планеты получить падение такого тела за время жизни отдельного человека близки к вероятности смерти этого самого человека от гриппа. Напомним, для доковидного времени число умерших от гриппа в год на планете было от 290 до 650 тысяч в год (в зависимости от штамма и охвата вакцинации). А вот смерть от бешенства угрожает человеку с вероятностью на порядки меньшей. При этом риск того, что за время жизни человека его ударит молния, оказался выше шанса Земли получить попадание астероида больше 140 метров за время человеческой жизни.

У нового исследования есть ряд слабых мест. Его авторы признали, что долгопериодические кометы (скажем, Облака Оорта) изучены плохо и шансы столкновения с ними неясны. Не знают астрономы и вероятность появления межзвездных тел в нашей системе. В 2017-2025 годах их зарегистрировали три штуки, все они еще в Солнечной системе. Но сколько их находится в ней всего на данный момент — по сути, неизвестно, поскольку, по строгому определению (через сферу Хилла), диаметр Солнечной системы — до пары световых лет, что слишком много для учета всех тел более 140 метров телескопами.

Другая проблема: исследователи подсчитали риски только для тел от 140 метров. Тунгусский астероид был существенно меньше, но при взрыве над крупным городом мог убить сотни тысяч. Вероятность падения такого объекта намного выше, чем 140-метрового. Причем, как показал опыт Челябинского события 2013 года, оно может произойти довольно внезапно, без предупреждения от астрономов. Но какова эта вероятность — из новой научной работы понять трудно, поскольку подобные небольшие тела ею не охвачены.

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