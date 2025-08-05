Ученые рассказали, почему поражение печени развивается не у всех алкоголиков

Об опасности поражения печени из-за алкоголя все мы слышим уже много лет. Но почему у одних людей, злоупотребляющих алкоголем, начинаются серьезные проблемы, а у других — нет? Американские токсикологи, вероятно, нашли ответ на этот вопрос.

Недавние исследования показали, что только примерно у 35 процентов людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, развиваются тяжелые заболевания печени: жировая дистрофия, гепатит, цирроз и печеночная недостаточность. По мнению американских исследователей, недостающим звеном в объяснении этого феномена могут быть «вечные химикаты» — перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС), которые неограниченно долго могут сохраняться в окружающей среде.

Ученые из Университета Луисвилля, Бостонского университета и Массачусетского университета в Лоуэлле (все — в США) провели серию экспериментов на лабораторных животных. Одних самцов мышей держали на специальной диете с пятипроцентным содержанием этанола, других кормили как обычно. С шестого дня обеим группам грызунов вводили ПФАС из расчета один миллиграмм на килограмм веса в течение 10 суток. Выяснилось, что до 60 процентов ПФАС накапливалось в печени, причем тяжесть поражения печени была выше у тех животных, которые одновременно получали этанол.

Несмотря на то что печень обладает способностью в известной степени восстанавливаться после полного отказа человека от алкоголя, ПФАС ухудшали липидный обмен, способствовали нарушению метаболизма жирных кислот и препятствовали работе естественных механизмов защиты. Одним словом, исследование, которое ученые опубликовали в издании Toxicological Sciences, показало: ПФАС могут значительно усугубить тяжесть повреждений печени из-за употребления алкоголя.

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения — это группа из нескольких тысяч химических веществ. Они начали широко использоваться в потребительских товарах начиная с 1940-х годов благодаря своей способности противостоять теплу, воде и жирам. Например, они есть в пакетах и бумаге для запекания, упаковках для продуктов, обертках конфет, средствах для удаления пятен и бытовых чистящих веществах, посуде с антипригарным покрытием, красках, лаках и герметиках. Поскольку ПФАС накапливаются в окружающей среде, в человеческий организм они также могут попадать через молочные продукты и мясо животных.

Считается, что ПФАС могут вызывать различные заболевания, включая рак. Однако пока механизмы их воздействия на организм недостаточно изучены, а исследования порой противоречивы.

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Денис Яковлев 58 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.