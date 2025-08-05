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Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году
В новой инфографике, основанной на данных из справочника Ethnologue, представлен рейтинг 25 языков с наибольшим общим числом носителей в 2025 году.
Английский язык по-прежнему остается бесспорным языком межнационального общения, однако его лидерство обусловлено тем, что большинство изучают его как иностранный, а не получают с рождения. Лишь один из четырех носителей английского говорит на нем как на родном. Остальные 1,14 миллиарда человек изучают английский для бизнеса, образования или ради развлечения.
Для сравнения: 990 миллионов человек, для которых китайский язык — родной, составляют 84 % от общего числа его носителей. Это отражает огромную численность населения Китая и сравнительно ограниченное распространение китайского языка за рубежом.
Похожая картина наблюдается с испанским: 87 % из 558 миллионов его носителей выучили его на родине — в основном в Латинской Америке и Испании.
Также в списке самых распространенных языков в 2025 году — хинди (609 миллионов говорящих) и бенгали (284 миллиона), которые подчеркивают демографический бум в Южной Азии, в то время как урду насчитывает 246 миллионов пользователей в Пакистане и Индии.
Русский язык занимает девятое место в рейтинге Ethnologue: на нем говорят более 253 миллионов человек, причем для 57,31 % из них он — родной.
Многие потребители из собственного опыта покупок знают, что дороговизна не всегда бывает показателем качества товаров. Это наблюдение подтвердило новое исследование, в котором ученые сравнили износостойкость 47 футболок разных торговых марок, доступных в Великобритании. Главный вывод эксперимента: высокая цена одежды не гарантия того, что она дольше прослужит владельцам и сохранит внешний вид.
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Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
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