  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 августа, 07:07
Рейтинг: +1043
Посты: 2315

Новая технология поможет Tesla Roadster буквально прижиматься к дороге

В феврале прошлого года руководитель корпорации Tesla Илон Маск заявил, что новый Tesla Roadster станет самым невероятным электромобилем в мире. Он сможет разгоняться до 100 километров в час — менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие на сжатом воздухе, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.

Сообщество
# Tesla
# технологии
# транспорт
# электромобили
Неофициальное, художественное изображение Tesla Roadster в стиле Cybertruck / © SmokeAwayyy / X
Неофициальное, художественное изображение Tesla Roadster в стиле Cybertruck / © SmokeAwayyy / X

Хотя Маск и обещал, что новый электромобиль отправится в серийное производство уже в 2025 году, пока что Tesla лишь зарегистрировала патент, описывающий технологию, которая может идеально подойти для будущего полностью электрического суперкара.

Патент Tesla описывает многорежимную активную аэродинамическую систему, использующую вентиляторы и выдвижные юбки для создания управляемой прижимной силы. Они должны проложить путь к оптимальному сцеплению с дорогой и высокой производительности электромобиля в различных условиях — от гоночной трассы до дрэг-стрипа.

Если бы Tesla действительно смогла создать полностью изолированную область под новым Roadster с помощью технологии, описанной в патенте, компания могла бы гарантировать, что суперкар всегда будет обладать идеальным сцеплением с дорогой. Это также могло бы повысить управляемость электромобиля в поворотах, что было бы особенно важно при попытках установить рекорды на таких трассах, как Нюрбургринг.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Энергия для жизни
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
750
Вселенная: от начала времен
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Языки меняются: почему?
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Красноборск — родина белого гриба и легенды о Ермаке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Спасение птиц в Анапе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Мифы об Африке
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Величайшие вымирания в истории Земли
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Авг
600
Новгородские берестяные грамоты. Письма из Средневековья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Космические исследования на обитаемых подводных лабораториях
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 августа, 09:03
Авдей Палиш

У питонов нашли новый тип клеток для переваривания костей жертв

Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.

Биология
# змеи
# кальций
# кишечник
# клетки
# кости
# питон
# хищничество
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
4 августа, 12:43
ФизТех

Российский физик улучшил точность спутниковых снимков, снизив вероятность ошибки с 630 метров до 26

Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.

ФизТех
# Земля
# рельеф
# спутник
# спутниковые снимки
# фотографии
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
4 августа, 15:12
Денис Яковлев

Психологи нашли связь между депрессией и датой рождения

Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.

Психология
# времена года
# депрессия
# психические нарушения
# тревожность
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Зафиксирован резкий всплеск смертельных отравлений веселящим газом

    5 августа, 16:16

  2. Ученые рассказали, почему поражение печени развивается не у всех алкоголиков

    5 августа, 15:40

  3. Кубиты научили работать быстрее без потерь точности

    5 августа, 14:14

  4. Новый род пауков-птицеедов назвали в честь сатиров из-за длины совокупительных органов

    5 августа, 13:54
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

12 минут назад
Шухрат, так я и говорю как родство подбирали. Короче иконографика ради иконографики. Написали что-то и то ладно.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Sergey Gorovoy
6 часов назад
Олллла, отвечу, подражая маяковскому, интровертно: с о м н и т е л ь н о . 😂

Объявлены победители премии Refocus 2025 Color Photography в номинации «Дикая природа»

Goran Malcovich
7 часов назад
Шолпан, Человек считает родным тот язык, который таковым считает. Тут дело не в национальном признаке. Русский язык это язык родной для всех

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Валентин .
8 часов назад
Спасибо! Интересно и актуально. Ну а главное, да, что все живы

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

Валентин .
8 часов назад
Вечно у них гонки) Главное, чтобы толк был

США запланировали построить первую лунную АЭС, опередив Россию и Китай

Иван Колупаев
8 часов назад
Сергей, да я почти и не глумлюсь. Мошенники нынче ушлые пошли. Представятся кем-то значимым, напугают, затем польстят и человек теряет волю. Сам

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Сергей Соболев
8 часов назад
Алексей, а о чем тогда раньше думали--похоже не думали, а принимали все на веру в сознательность наших учёных. Истина всегда где-то рядом. Я по правде

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Сергей Соболев
8 часов назад
Pavel, вопрос сформулирован неправильно--от булды.Уже в начале двадцатого века движение Земли на орбите вокруг Солнца опровергалось опытами, в

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Шолпан Мустафина
9 часов назад
Это говорит не в вашу пользу, Шухрат! Надо знать родной язык!

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Sergey Panin
9 часов назад
gotostereo, скажи спасибо Горбачеву

Инфографика: самые распространенные языки мира в 2025 году

Сергей Соболев
9 часов назад
Олег, а что атмосфера не входит в состав Надпланетного пространства ?

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Сергей Соболев
9 часов назад
Иван, с чего бы эта такая забота ? Глумится некрасиво!

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

69 Хайпанутый
9 часов назад
Олег, ради интереса посмотрел в интернете и там написано 100 тонн. Кому верить - не знаю)

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Alisher Shukurov
9 часов назад
Если лезвия расходники, то нуклеусы более надежный способ их хранить, пока новые не потребуются. Больше на склад похоже

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Иван Колупаев
10 часов назад
Бр, и до появления всех этих нейросеток разрабы игр любили пошутить на тему "осознания" Взять хоть тот же Fallout Shelter созданный 10 лет назад еще до всего

Персонажи видеоигр, сгенерированные ИИ, «осознали» свою виртуальность

Олег Бондаренко
10 часов назад
Сергей, а атмосфера доя красоты?

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Kiridan
10 часов назад
Евгений, Воображаемо – более подходящий термин.

Масса нейтрино оказалась не связана с темной материей

Олег Бондаренко
10 часов назад
Elena, ежедневно на планету падает 500 тонн метеоритов

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Иван Колупаев
10 часов назад
Сергей, пенсию все ж не зря дают. Вы только коды из смс никому не называйте и не переводите деньги на "безопасный счет" даже если позвонит сам

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Владислав Светайло
10 часов назад
Александр, в мире Судьи Дредда, Мега-Сити Один - это огромный мегаполис, представляющий собой город-небоскреб. Хотя, конечно, не зеркальная линия, но

Спутниковые снимки впервые показали строительство аэропорта горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно