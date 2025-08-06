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Новая технология поможет Tesla Roadster буквально прижиматься к дороге
В феврале прошлого года руководитель корпорации Tesla Илон Маск заявил, что новый Tesla Roadster станет самым невероятным электромобилем в мире. Он сможет разгоняться до 100 километров в час — менее чем за секунду, получит реактивные ускорители, работающие на сжатом воздухе, небольшие крылья и штурвал, как у реактивного самолета.
Хотя Маск и обещал, что новый электромобиль отправится в серийное производство уже в 2025 году, пока что Tesla лишь зарегистрировала патент, описывающий технологию, которая может идеально подойти для будущего полностью электрического суперкара.
Патент Tesla описывает многорежимную активную аэродинамическую систему, использующую вентиляторы и выдвижные юбки для создания управляемой прижимной силы. Они должны проложить путь к оптимальному сцеплению с дорогой и высокой производительности электромобиля в различных условиях — от гоночной трассы до дрэг-стрипа.
Если бы Tesla действительно смогла создать полностью изолированную область под новым Roadster с помощью технологии, описанной в патенте, компания могла бы гарантировать, что суперкар всегда будет обладать идеальным сцеплением с дорогой. Это также могло бы повысить управляемость электромобиля в поворотах, что было бы особенно важно при попытках установить рекорды на таких трассах, как Нюрбургринг.
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