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Лекция
16+
Космические исследования на обитаемых подводных лабораториях

Слушатели узнают, как подводные лаборатории стали важным инструментом для подготовки космонавтов и проведения научных экспериментов.

Русское географическое общество
7 августа, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Новая пл., д. 10, стр. 2

О мероприятии

Заслуженный испытатель космической техники, специалист по подготовке космонавтов Максим Алексеевич Зайцев расскажет про

  • историю создания подводных домов и исследовательских станций, от Жак-Ива Кусто до современных проектов;
  • уникальные эксперименты, проведенные в подводном комплексе NOAA;
  • роль подводных лабораторий в подготовке космонавтов к длительным миссиям;
  • современные исследования и перспективы развития подводных технологий.
Расписание
7
Четверг
Август 2025
Новая пл., д. 10, стр. 2 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Новая пл., д. 10, стр. 2

5 августа, 11:46
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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