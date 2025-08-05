Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
США запланировали построить первую лунную АЭС, опередив Россию и Китай
По данным издания Politico, временно исполняющий обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи на этой неделе объявит о планах по созданию на поверхности Луны первой атомной электростанции.
NASA планирует начать поиск подрядчика для строительства ядерного реактора мощностью 100 киловатт, который планируется отправить на естественный спутник Земли уже к 2030 году.
Аналитики считают, что на этот шаг США подтолкнуло сотрудничество России и Китая, которые намерены совместно построить Международную лунную базу. В рамках этого проекта в России создадут реактор мощностью 500 киловатт, который доставят на Луну на беспилотном грузовом корабле не ранее 2033 года.
Ранее американское космическое агентство уже финансировало исследования по созданию реактора мощностью 40 киловатт для использования на Луне и планировало подготовить реактор к запуску в начале 2030-х годов.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Трехмерное моделирование показало, что знаменитое изображение на Туринской плащанице больше соответствует отпечатку с неглубокого рельефа, чем с реального человеческого тела. Этот результат дает новый аргумент в пользу гипотезы о том, что плащаница — произведение искусства, имитирующее погребальный саван.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы читателей (ч. 1)
Телескоп размером с Землю, или Как ученые почти заглянули в черную дыру
Несбывшиеся мировые прогнозы
«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным
На передовой науки: как увидеть вакуум? Интервью с академиком Хазановым
Что такое квантовая биология
Научно-фантастический короткометражный сериал «Атропа» (7 серий)
«Орион»: улететь за пределы околоземной орбиты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии