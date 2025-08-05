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Олег Гончар
Олег Гончар
5 августа, 15:07
Рейтинг: +676
Посты: 2059

США запланировали построить первую лунную АЭС, опередив Россию и Китай

По данным издания Politico, временно исполняющий обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи на этой неделе объявит о планах по созданию на поверхности Луны первой атомной электростанции.

Сообщество
# NASA
# Китай
# Луна
# Россия
Концепт лунной базы / © NASA
Концепт лунной базы / © NASA

NASA планирует начать поиск подрядчика для строительства ядерного реактора мощностью 100 киловатт, который планируется отправить на естественный спутник Земли уже к 2030 году.

Аналитики считают, что на этот шаг США подтолкнуло сотрудничество России и Китая, которые намерены совместно построить Международную лунную базу. В рамках этого проекта в России создадут реактор мощностью 500 киловатт, который доставят на Луну на беспилотном грузовом корабле не ранее 2033 года.

Ранее американское космическое агентство уже финансировало исследования по созданию реактора мощностью 40 киловатт для использования на Луне и планировало подготовить реактор к запуску в начале 2030-х годов.

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# борщевик
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