Зафиксирован резкий всплеск смертельных отравлений веселящим газом

Закись азота — вещество с химической формулой N2O — часто называют веселящим газом из-за производимого им опьяняющего эффекта с приступами смеха. Однако связанная с этим соединением статистика, которой недавно поделились американские ученые, вряд ли вызовет желание смеяться. Как выяснилось, только в США число смертей из-за отравлений этим газом за последние годы выросло более чем в шесть раз.

Оксид азота (I) используют в медицине как средство для ингаляционного наркоза, а также в пищевой промышленности (например, при изготовлении взбитых сливок). Но газом все чаще злоупотребляют, применяя ради наркотического действия. В России закись азота относят к одурманивающим веществам, с 2021 года ее оборот ограничен.

При регулярном употреблении закись азота способна вызывать сильные головные боли, звуковые галлюцинации, обмороки, параличи и другие серьезные неврологические последствия из-за дефицита витамина B12. Также возможны нарушения в работе сердца и смерть.

Медики из США решили проследить за числом летальных исходов, связанных с веселящим газом. Исследование об этом, которое авторы назвали первым в своем роде, вышло в журнале JAMA Network Open.

Необходимую информацию собрали с помощью онлайн-базы данных CDC WONDER, курируемую Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Анализ сведений показал, что в 2010 году смертельные отравления закисью азота были достаточно редкими. Однако в следующие 13 лет произошел резкий всплеск: количество таких эпизодов увеличилось с 23 до 156 в 2023 году. В результате за рассмотренный период в сумме погибли 1240 человек от 15 до 74 лет.

Причины столь резкого подъема до конца не ясны, но, по мнению ученых, рост связан с распространением в интернете предложений о продаже баллончиков с веселящим газом. Исследователи обеспокоены такой доступностью закиси азота и тем, что многие ошибочно считают ее безвредной.

Как отметили медики, к изучению темы их подтолкнули участившиеся сообщения в местных СМИ о несчастных случаях из-за злоупотреблений закисью азота. То, что недавно было редким происшествием, уже превращается в масштабную и упускаемую из виду проблему здравоохранения, подчеркнули исследователи.

«Молодежь экспериментирует, не осознавая рисков. Выявленный рост требует не только мер профилактики, но разработки более эффективных стратегий по снижению вредоносных последствий», — заключили ученые. Они призвали регулирующие органы задуматься о необходимости ограничений, а родителей и педагогов — проводить разъяснительные беседы о том, насколько может быть опасным вдыхание закиси азота.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 760 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.