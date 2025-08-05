Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Загадочное ускорение вращения Земли сделает 5 августа одним из самых коротких дней в истории наблюдений

Дни становятся короче — и не только потому, что лето в Северном полушарии подходит к концу.

Планета Земля из космоса / © NASA’s Goddard Space Flight Center

По данным Timeanddate.com, во вторник, 5 августа, земные солнечные сутки будут немного короче стандартных 24 часов. Это сделает их одними из самых коротких в 2025 году.

Разница составит всего 1,25 миллисекунды от стандартной отметки в 86 400 секунд, что совершенно незаметно для человека. Однако это часть загадочной тенденции, которая озадачивает ученых: Земля вращается быстрее. После десятилетий замедления вращение нашей планеты в последние годы ускоряется, и у исследователей пока нет точного объяснения этому явлению.

Дело в том, что истинный период вращения Земли — один полный оборот на 360 градусов относительно далеких звезд — длится 23 часа, 56 минут и 4,1 секунды. Это звездные сутки, и они объясняют, почему звезды и планеты восходят на востоке примерно на четыре минуты раньше каждый день и почему ночное небо меняется в течение сезонов. Ведь Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, вращаясь при этом.

Но 24-часовые сутки, по которым живут люди, — это солнечные сутки, измеряемые не по звездам, а по одному лишь Солнцу. Таким образом, сутки считаются от полудня до полудня и составляют 24 часа, или 86 400 секунд. Именно этот промежуток времени становится короче, чем должен быть.

С момента начала официальной регистрации в 1973 году солнечные сутки на Земле неуклонно удлинялись — в основном благодаря Луне. Вращаясь вокруг Земли, Луна создает трение, из-за чего ее орбита постепенно смещается наружу. При этом часть энергии вращения Земли передается Луне, что приводит к замедлению вращения планеты и, как следствие, к увеличению продолжительности суток.

Аналогичным образом именно точное положение Луны помогает ученым определять дни, когда на Земле наблюдаются более короткие солнечные сутки. В такие даты изменения положения Луны относительно земного экватора — особенно ее склонение — могут влиять на приливные силы, которые, в свою очередь, воздействуют на скорость вращения Земли.

Если Луна вызывает кратковременные колебания скорости вращения Земли, то причины ее ускорения в последние годы изучены хуже. По одной из гипотез, глобальное потепление может оказывать влияние, однако, скорее всего, первопричиной становится замедление вращения жидкого ядра Земли, что заставляет остальную часть планеты вращаться быстрее.