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Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

На прошлой неделе американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс вышли в открытый космос с борта МКС. Их миссия заключалась в том, чтобы прикрепить кронштейн для новой солнечной панели, которая повысит энергетическую мощность станции на 30%.

«Порез» на перчатке своего скафандра Энн Макклейн / © NASA

Менее чем через час после начала миссии Макклейн заметила что-то похожее на порез на указательном пальце правой перчатки своего скафандра. Специалисты Центра управления полетами в Хьюстоне быстро отреагировали на ситуацию и с помощью видеосвязи поняли, что это лишь нить из шва специальной ткани, которая не угрожает безопасности Макклейн.

Этот эпизод в очередной раз подчеркнул проблему со скафандрами NASA, которые не только устарели, но и не учитывают разнообразие тел астронавтов.