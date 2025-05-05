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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +652
Посты: 1950

Американский астронавт заметил «порез» на перчатке своего скафандра при выходе в открытый космос

На прошлой неделе американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс вышли в открытый космос с борта МКС. Их миссия заключалась в том, чтобы прикрепить кронштейн для новой солнечной панели, которая повысит энергетическую мощность станции на 30%. 

Сообщество
# NASA
# космос
# скафандры
«Порез» на перчатке своего скафандра Энн Макклейн / © NASA
«Порез» на перчатке своего скафандра Энн Макклейн / © NASA

Менее чем через час после начала миссии Макклейн заметила что-то похожее на порез на указательном пальце правой перчатки своего скафандра. Специалисты Центра управления полетами в Хьюстоне быстро отреагировали на ситуацию и с помощью видеосвязи поняли, что это лишь нить из шва специальной ткани, которая не угрожает безопасности Макклейн.

Этот эпизод в очередной раз подчеркнул проблему со скафандрами NASA, которые не только устарели, но и не учитывают разнообразие тел астронавтов. 

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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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