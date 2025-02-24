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Маск анонсировал восьмой полет системы Starship

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск сообщил в социальной сети Х, что восьмой испытательный полет транспортной системы Starship состоится 1 марта, в 02:30 по московскому времени.

Набор высоты Starship S33 во время седьмого испытательного полета / © SpaceX

Ранее при подготовке к полету инженеры SpaceX провели самые долгие статические огневые испытания двигателей верхней ступени Starship — корабля Ship 34, который отправится в восьмой полет. Они продлились 60 секунд.

Также стало известно, что в рамках девятых испытаний Starship предусмотрен вариант возвращения корабля (верхней ступени) на стартовую площадку для посадки.