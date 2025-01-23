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Пассажирский дрон уникального модульного минивэна Land Aircraft Carrier совершил первый полет

В 2023 году подразделение AeroHT китайского производителя автомобилей Xpeng представило концепт модульного минивэна на электрической тяге Land Aircraft Carrier, который будет оснащаться пассажирским дроном.

Пассажирский дрон минивэна Land Aircraft Carrier совершил первый полет / © Chinanews

Не прошло и двух лет, как 23 января 2025 года дрон выполнил первый демонстрационный полет в Хайкоу на юге Китая, поразив зрителей уникальной способностью автоматически разделяться и соединяться с автомобилем.

Пассажирский дрон минивэна Land Aircraft Carrier / © Chinanews

Трехосный минивэн Land Aircraft Carrier, несмотря на внушительные размеры, предназначен для перевозки всего четырех человек, поскольку значительную часть внутреннего пространства занимает отсек для пассажирского дрона, который представляет собой двухместный летательный аппарат на электрической тяге с вертикальным взлетом и посадкой.

Пассажирский дрон минивэна Land Aircraft Carrier совершил первый полет / © Chinanews

Сейчас в Гуанчжоу идет активное строительство завода для производства Land Aircraft Carrier. К августу компания планирует запустить пилотную линию, а первые поставки должны начаться к концу 2025 года.

Ожидается, что завод будет выпускать около 10 тысяч модульных минивэнов ежегодно.

Пассажирский дрон минивэна Land Aircraft Carrier / © Chinanews