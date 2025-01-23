Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пассажирский дрон уникального модульного минивэна Land Aircraft Carrier совершил первый полет
В 2023 году подразделение AeroHT китайского производителя автомобилей Xpeng представило концепт модульного минивэна на электрической тяге Land Aircraft Carrier, который будет оснащаться пассажирским дроном.
Не прошло и двух лет, как 23 января 2025 года дрон выполнил первый демонстрационный полет в Хайкоу на юге Китая, поразив зрителей уникальной способностью автоматически разделяться и соединяться с автомобилем.
Трехосный минивэн Land Aircraft Carrier, несмотря на внушительные размеры, предназначен для перевозки всего четырех человек, поскольку значительную часть внутреннего пространства занимает отсек для пассажирского дрона, который представляет собой двухместный летательный аппарат на электрической тяге с вертикальным взлетом и посадкой.
Сейчас в Гуанчжоу идет активное строительство завода для производства Land Aircraft Carrier. К августу компания планирует запустить пилотную линию, а первые поставки должны начаться к концу 2025 года.
Ожидается, что завод будет выпускать около 10 тысяч модульных минивэнов ежегодно.
В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.
Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.
Ученые узнали, что постоянный просмотр коротких видео — например, в TikTok — может крайне негативно влиять на когнитивные способности. Исследование показало, что у людей с высоким уровнем зависимости от таких видео наблюдается повышенная активность мозга в областях, связанных с эмоциональной регуляцией и обработкой вознаграждений. Кроме того, у этих пользователей выявлены структурные различия в таких зонах мозга, как орбифронтальная кора и мозжечок.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ
Дядя Сэм против: почему США до сих пор используют российские ракетные двигатели
Американские ученые утверждают, что «проклятие демократии» замедляет экономический рост и наращивает число жертв коронавируса. Но они ошибаются
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии