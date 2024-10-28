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В Китае начали строить завод летающих машин
Компания Xpeng Aeroht, дочерняя организация китайской фирмы Xpeng, занимающаяся созданием летающих машин, сообщила о начале строительства нового предприятия. Там к 2026 году собираются наладить массовое производство модульных летающих автомобилей.
Производственную площадку в городе Гуанчжоу провинции Гуандун будут использовать для создания летающей части корпуса модульного автомобиля Land Aircraft Carrier с планируемой годовой мощностью 10 000 единиц.
Кроме Land Aircraft Carrier, компания Xpeng Aeroht продолжает вести разработку двухместного летающего автомобиля Xpeng X2. Он сможет перевозить двух человек весом до 80 килограммов каждый.
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Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
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В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
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