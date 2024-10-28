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Николай Головин
Николай Головин
19 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 499

В Китае начали строить завод летающих машин

Компания Xpeng Aeroht, дочерняя организация китайской фирмы Xpeng, занимающаяся созданием летающих машин, сообщила о начале строительства нового предприятия. Там к 2026 году собираются наладить массовое производство модульных летающих автомобилей.

Сообщество
# Xpeng
# транспорт
Концепт завода для производства летающих машин / © Xpeng
Концепт завода для производства летающих машин / © Xpeng

Производственную площадку в городе Гуанчжоу провинции Гуандун будут использовать для создания летающей части корпуса модульного автомобиля Land Aircraft Carrier с планируемой годовой мощностью 10 000 единиц. 

Кроме Land Aircraft Carrier, компания Xpeng Aeroht продолжает вести разработку двухместного летающего автомобиля Xpeng X2. Он сможет перевозить двух человек весом до 80 килограммов каждый. 

Land Aircraft Carrier / © Xpeng
Land Aircraft Carrier / © Xpeng
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Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
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52 минуты назад
Александр, поэтому я и набрал "таких" капсом. Маск - не какие-то там работяги-граждане и не иностранный инвестор. У ТАКИХ как Маск в США не отбирают.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
1 час назад
pontiyleontiy, примеры отчуждений собственности в истории США есть, например, отчуждение золота у граждан при Рузвельте, или национализации компаний:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

pontiyleontiy
2 часа назад
Александр, а есть вообще в истории США, даже в военное время, даже в "интересах нацбезопасности" примеры отчуждения компаний у ТАКИХ людей? Не думаю,

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
3 часа назад
Anton, " насколько реален сценарий, в котором Маск остаётся главой SpaceX, но компания теряет все госконтракты ввиду потери допуска шефа к секретной

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Anton Khoryukov
3 часа назад
Отличный материал, снимаю шляпу! 😎👍 У меня только один вопрос - насколько реален сценарий, в котором Маск остаётся главой SpaceX, но компания теряет

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Max Power
3 часа назад
Деда, иди спать. Путины им везде мерещатся, маразматикам -русофобам.. все норм с Илюхой, помог укре со старлинком, чего привязался?

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Владимир Перминов
4 часа назад
Я обожаю читать статьи Березина! Очень информативно и подробно, а комментарии к другим статьям дают убедиться в правоте Автора, так как я не нашёл

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Роман Бегизардов
4 часа назад
Спасибо за статью. Еще один повод зайти 05.11 на госуслуги и проголосовать правильно.

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