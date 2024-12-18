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Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Специалисты портала Visualcapitalist использовали данные Международного валютного фонда по состоянию на конец 2024 года, чтобы представить значение валового внутреннего продукта (ВВП) 20 крупнейших экономик мира, скорректированное по паритету покупательной способности (ППС).

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП / © Visualcapitalist

С 2014 года Китай сохраняет свое положение крупнейшей экономики по объему производства с поправкой на ППС. На втором месте — США, отстающие от КНР по этому показателю примерно на четыре триллиона долларов.

Третье место заняла Индия, ВВП которой, скорректированный по ППС, почти в четыре раза превышает номинальный ВВП. Замыкают пятерку лидеров Россия и Япония.

Как рассчитывается ППС и зачем?

ВВП страны конвертируется в общую валюту с использованием обменных курсов, которые учитывают разницу в уровнях цен между странами. Это гарантирует, что одна и та же корзина товаров и услуг имеет одинаковую стоимость во всех странах, отражая реальный экономический выпуск.

Преимущество этого метода в том, что учитывается относительная сила государств с низким и средним уровнем дохода, поскольку издержки у них ниже, чем у стран с высоким уровнем дохода.

Вот почему ВВП Индии, скорректированный по ППС, намного выше номинального.