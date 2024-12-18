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Николай Головин
Николай Головин
5 часов назад
Рейтинг: +205
Посты: 548

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Специалисты портала Visualcapitalist использовали данные Международного валютного фонда по состоянию на конец 2024 года, чтобы представить значение валового внутреннего продукта (ВВП) 20 крупнейших экономик мира, скорректированное по паритету покупательной способности (ППС).

Сообщество
# инфографика
# Китай
# Россия
# США
# экономика
 Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП / © Visualcapitalist
 Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП / © Visualcapitalist

С 2014 года Китай сохраняет свое положение крупнейшей экономики по объему производства с поправкой на ППС. На втором месте — США, отстающие от КНР по этому показателю примерно на четыре триллиона долларов.

Третье место заняла Индия, ВВП которой, скорректированный по ППС, почти в четыре раза превышает номинальный ВВП. Замыкают пятерку лидеров Россия и Япония.

Как рассчитывается ППС и зачем?

ВВП страны конвертируется в общую валюту с использованием обменных курсов, которые учитывают разницу в уровнях цен между странами. Это гарантирует, что одна и та же корзина товаров и услуг имеет одинаковую стоимость во всех странах, отражая реальный экономический выпуск.

Преимущество этого метода в том, что учитывается относительная сила государств с низким и средним уровнем дохода, поскольку издержки у них ниже, чем у стран с высоким уровнем дохода.

Вот почему ВВП Индии, скорректированный по ППС, намного выше номинального.

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Комментарии

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5 Комментариев
Миша Гагарин
Миша Гагарин
2 минуты назад
-
0
+
Индия с Китаем??? Бразилия с Китаем??? Вы вообще не в теме ))
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-
0
+
Andrey Andreev
Andrey Andreev
1 час назад
-
0
+
ППС это чушь собачья. Никто толком не знает, что это такое и как это считают,.. а главное, для чего(?)
Ответить
-
0
+
Шивцов Константин
Шивцов Константин
2 часа назад
-
0
+
Для стран БРИКС данные завышены
Ответить
-
0
+
    Vitaliy Van
    Vitaliy Van
    2 часа назад
    -
    1
    +
    Шивцов, для США гиперзавышены, как считают там ВВП - считать не правильно, это всё очень относительно, в США на пример все услуги туда считают, которые безумно дорогие. С трудом верю, что американцы производят продукции на уровне Китая
    Ответить
    -
    1
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Саша Симонов
Саша Симонов
2 часа назад
-
1
+
Теперь по обычному ввп давайте
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